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Петербургские медики получили почти 476 млн рублей за работу с ковидными пациентами в декабре

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Медики, работающие с коронавирусными пациентами, в полном объеме получили выплаты за работу в декабре. Об этом 16 февраля сообщили в аппарате вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева. В Смольном уточнили, что в ближайшее время Городской информационно-расчетный центр начнет выдавать деньги за январь.

«Выплаты за работу в декабре 2021 года получили 25 062 медика, оказывающих помощь пациентам с COVID-19. Общая сумма превысила 475,8 млн рублей», — подсчитали в аппарате Эргашева.

С начала 2021 года медики получают не только федеральные выплаты, но и деньги из горбюджета за отработанное время с пациентами, зараженными коронавирусом. С января по ноябрь 2021 года выплаты получили около 43 тысяч медработников. Общая сумма составила 9,6 млрд рублей.

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Комментарии (2)

Marjut
Будем надеяться, что, по крайней мере, 50% от числа пострадавших были действительно больны ковидом. Ведь нигде не звучало что вирус так и не был выделен и идентифицирован.
Денеб
Будем надеяться, что, по крайней мере, 50% от этой суммы дойдёт до медиков.....
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