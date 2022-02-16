Петербургские медики получили почти 476 млн рублей за работу с ковидными пациентами в декабре

Медики, работающие с коронавирусными пациентами, в полном объеме получили выплаты за работу в декабре. Об этом 16 февраля сообщили в аппарате вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева. В Смольном уточнили, что в ближайшее время Городской информационно-расчетный центр начнет выдавать деньги за январь.

«Выплаты за работу в декабре 2021 года получили 25 062 медика, оказывающих помощь пациентам с COVID-19. Общая сумма превысила 475,8 млн рублей», — подсчитали в аппарате Эргашева.

С начала 2021 года медики получают не только федеральные выплаты, но и деньги из горбюджета за отработанное время с пациентами, зараженными коронавирусом. С января по ноябрь 2021 года выплаты получили около 43 тысяч медработников. Общая сумма составила 9,6 млрд рублей.