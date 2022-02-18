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На помощь донецким беженцам едет молодая гвардия

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Волонтеры МГЕР (Молодая гвардия Единой России) помогут беженцам из ЛНР и ДНР в Ростовской области. Они также займутся сбором гуманитарной помощи.

Жителям жителям Донецкой и Луганской самопровозглашенных республик будет помогать молодежный актив единоросов. «Каждому из них нужна помощь и поддержка. Мы организуем всероссийский сбор гуманитарной помощи для беженцев, молодогвардейцы будут помогать жителям в пунктах временного размещения. Такой опыт у наших активистов уже есть», — поделился глава МГЕР Антон Демидов 18 февраля.

Ранее российский президент распорядился выдать каждому беженцу по 10 тысяч рублей и отправил следить за комфортом жителей республик главу МЧС. В Совфеде рассказали, что деньги можно взять из Фонда национального благосостояния.

Власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР 18 февраля объявили эвакуацию мирного населения. Якобы Киев начинает наступательную операцию. Жители республик рассказали «Фонтанке» об обстановке в городах. Многим кажется, что их обманывают.

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Комментарии (3)

ДуремарСПб.
Опять мне снится страшный сон,и в нём я видел очень ярко,сын Жириновчского солдат,я дочь Лаврова санитарка.

Вот с автоматами бегут две дочки Путина в атаку,и нажимая на курки кричат за Геленджик!! за Папу!!!

Тут танк горящий на боку,а в нём Медведева сынок,и дочь отважного Шойгу его достав несёт в медблок.
RMN
Приму на постой трёх беженок женского полу, от 18 до 25 лет, полный пансион. Фейс-контроль.
Brit
Пушилинюгенд
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