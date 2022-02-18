На помощь донецким беженцам едет молодая гвардия

Волонтеры МГЕР (Молодая гвардия Единой России) помогут беженцам из ЛНР и ДНР в Ростовской области. Они также займутся сбором гуманитарной помощи.
Жителям жителям Донецкой и Луганской самопровозглашенных республик будет помогать молодежный актив единоросов. «Каждому из них нужна помощь и поддержка. Мы организуем всероссийский сбор гуманитарной помощи для беженцев, молодогвардейцы будут помогать жителям в пунктах временного размещения. Такой опыт у наших активистов уже есть», — поделился глава МГЕР Антон Демидов 18 февраля.
Ранее российский президент распорядился выдать каждому беженцу по 10 тысяч рублей и отправил следить за комфортом жителей республик главу МЧС. В Совфеде рассказали, что деньги можно взять из Фонда национального благосостояния.