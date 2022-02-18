Суд в Петербурге отправил в СИЗО полицейского, обвиняемого в применении электрошокера к задержанному

Суд в Петербурге отправил под стражу полицейского Павла Марчука, которого обвиняют в применении электрошокера к задержанному. На такой мере пресечения настаивало следствие.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города 18 февраля, правоохранитель и его адвокат просили домашний арест. Тем не менее он пробудет в СИЗО до 12 апреля.

По данным следствия, Марчук — заместитель командира взвода патрульно-постовой службы Приморского района, и другие правоохранители издевались над задержанным, доставленным в 86-й отдел. Якобы они били его, в том числе электрическими разрядами, по разным частям тела, из-за чего у мужчины остались ушибы и ожоги.