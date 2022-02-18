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Суд в Петербурге отправил в СИЗО полицейского, обвиняемого в применении электрошокера к задержанному

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Суд в Петербурге отправил под стражу полицейского Павла Марчука, которого обвиняют в применении электрошокера к задержанному. На такой мере пресечения настаивало следствие.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города 18 февраля, правоохранитель и его адвокат просили домашний арест. Тем не менее он пробудет в СИЗО до 12 апреля.

По данным следствия, Марчук — заместитель командира взвода патрульно-постовой службы Приморского района, и другие правоохранители издевались над задержанным, доставленным в 86-й отдел. Якобы они били его, в том числе электрическими разрядами, по разным частям тела, из-за чего у мужчины остались ушибы и ожоги.

«Фонтанка» писала, что СК Петербурга возбудил уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств» после заявления местного жителя о применении электрошокера во время доставления в отдел. Инцидент имел место в ноябре прошлого года. В понедельник, 14 февраля, подозреваемого задержали.

В городском управлении МВД заявили, что при подтверждении вины сотрудника его уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

Денеб
Электрошокеры помогают крепче любить родное отечество......
07A
Американские копы лупят из "тазеров" по своим либеральным гражданам при задержании, как по бешеным собакам! Но то другое!
Инкогнито2021
Карма почти мгновенная!!!
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