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«При подтверждении вины будет уволен». МВД проверяет историю о полицейском из Петербурга, который якобы бил задержанного электрошокером

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ГУ МВД по Петербургу организовало проверку истории о сотруднике, который якобы применил электрошокер к задержанному в Приморском районе. Об этом 15 февраля сообщает пресс-служба ведомства.

«При подтверждении вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке», — отмечают в МВД.

Фото: «Фонтанка.ру»
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Ранее «Фонтанка» писала о задержании полицейского по подозрению в превышении полномочий с применением насилия. 11 ноября потерпевшего 1987 года рождения, Хачика Джоргнцяна, у выхода из ресторана на Комендантском проспекте задержали сотрудники полиции. Якобы они били его в живот электрошокером и в машине, и в 86-м отделе, также несколько раз ударили руками. После составления протокола о мелком хулиганстве мужчину отпустили, травмы он зафиксировал в медучреждении.

Сообщалось, что Следственный комитет возбудил дело по части 3 статьи 286 УК РФ.

Фото: «Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

Ro_Bot
неуновный Хачик вышел из ресторана и просто так от сотрудника в пузо шокером получил. Слабовато верится.
Dimitry Antonov
Очень лаконичная статья. А после серии статей об инциденте в 37 отделе полиции, все материалы на Фонтанке, касающиеся тем правоохраны и полиции, стараюсь не комментировать. Пока полной ясности о случившемся не будет.
Slava_Rossii
Если задержанный оказывал сопротивление, то применение спецсредств даже необходимо.
Чего там расследовать, посмотрели бы нагрудные регистраторы и всё было бы понятно.
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