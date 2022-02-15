«При подтверждении вины будет уволен». МВД проверяет историю о полицейском из Петербурга, который якобы бил задержанного электрошокером

ГУ МВД по Петербургу организовало проверку истории о сотруднике, который якобы применил электрошокер к задержанному в Приморском районе. Об этом 15 февраля сообщает пресс-служба ведомства.
«При подтверждении вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке», — отмечают в МВД.
Ранее «Фонтанка» писала о задержании полицейского по подозрению в превышении полномочий с применением насилия. 11 ноября потерпевшего 1987 года рождения, Хачика Джоргнцяна, у выхода из ресторана на Комендантском проспекте задержали сотрудники полиции. Якобы они били его в живот электрошокером и в машине, и в 86-м отделе, также несколько раз ударили руками. После составления протокола о мелком хулиганстве мужчину отпустили, травмы он зафиксировал в медучреждении.
Сообщалось, что Следственный комитет возбудил дело по части 3 статьи 286 УК РФ.