«При подтверждении вины будет уволен». МВД проверяет историю о полицейском из Петербурга, который якобы бил задержанного электрошокером

ГУ МВД по Петербургу организовало проверку истории о сотруднике, который якобы применил электрошокер к задержанному в Приморском районе. Об этом 15 февраля сообщает пресс-служба ведомства.

«При подтверждении вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке», — отмечают в МВД.