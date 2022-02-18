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«Есть такое понятие: Пацан сказал — пацан сделал». Лавров заявил о необходимости письменных договоренностей с США и НАТО

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Министр иностранных дел России заявил о необходимости добиваться письменных договоренностей с США и НАТО.

«Мы будем добиваться того, чтобы все было честно. Не хочу к жаргону обращаться, но все-таки у нас есть такое понятие: пацан сказал — пацан сделал, да?» — заявил 18 февраля Сергей Лавров в интервью RT.

По его словам, Россия будет добиваться от Запада письменных обязательств соблюдать гарантии безопасности. Глава МИД подчеркнул, что все стороны в этом заинтересованы.

Накануне МИД РФ опубликовал ответ по гарантиям безопасности и шаги по деэскалации украинского кризиса.

В декабре внешнеполитическое ведомство представило проекты договоров с Соединенными Штатами Америки и НАТО о гарантиях безопасности. Российская сторона предложила военному блоку отказаться от военной деятельности на Украине и расширения на восток.

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Комментарии (50)

Modest_5e4ce41f7533b
Как дети. Любой договор можно подписать хоть кровью, облепить сотней сургучовых печатей, положить в позолоченную папочку и на следующий день им же и подтереться.
dragvs
"соблюдать гарантии безопасности" - процитирую слова одного дипломата из подворотни: "такой каприз в голову пришел сегодня".
hmkv
Происхождение слова "пацан" им неведомо, судя по всему.
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