«Есть такое понятие: Пацан сказал — пацан сделал». Лавров заявил о необходимости письменных договоренностей с США и НАТО

Министр иностранных дел России заявил о необходимости добиваться письменных договоренностей с США и НАТО.



«Мы будем добиваться того, чтобы все было честно. Не хочу к жаргону обращаться, но все-таки у нас есть такое понятие: пацан сказал — пацан сделал, да?» — заявил 18 февраля Сергей Лавров в интервью RT.

По его словам, Россия будет добиваться от Запада письменных обязательств соблюдать гарантии безопасности. Глава МИД подчеркнул, что все стороны в этом заинтересованы.

Накануне МИД РФ опубликовал ответ по гарантиям безопасности и шаги по деэскалации украинского кризиса.