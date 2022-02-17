МИД РФ представил ответ по гарантиям безопасности и шаги по деэскалации украинского кризиса

МИД РФ опубликовал заявление российской стороны на ответ США по гарантиям безопасности.
«Констатируем, что американская сторона не дала конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора с США о гарантиях безопасности», — говорится в документе внешнеполитического ведомства, который 17 февраля представило РИА Новости.
Российские дипломаты подчеркивают, что Россия не планирует никакого «вторжения» на Украину. В ведомстве уверены, что ситуация используется Западом как попытка давления на предложения России по гарантиям безопасности.
Москва представила свои шаги по деэскалации украинского кризиса, которые включают прекращение поставок оружия и вывод ранее переданных вооружений, отзыв западных советников и инструкторов, отказ НАТО от учений с украинской армией и «принуждение Киева к выполнению "Комплекса мер"».
В декабре МИД РФ опубликовал проекты договоров с Соединенными Штатами Америки и НАТО о гарантиях безопасности. Российская сторона предложила военному блоку отказаться от военной деятельности на Украине и расширения на восток.