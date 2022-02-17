FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: -1
75.01р85.31р
Олимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDГолосуй за имена катамаранов!Подарки к праздникамQR-код: что, где, когда, зачемОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

МИД РФ представил ответ по гарантиям безопасности и шаги по деэскалации украинского кризиса

0
Печать

МИД РФ опубликовал заявление российской стороны на ответ США по гарантиям безопасности.

«Констатируем, что американская сторона не дала конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора с США о гарантиях безопасности», — говорится в документе внешнеполитического ведомства, который 17 февраля представило РИА Новости.

Российские дипломаты подчеркивают, что Россия не планирует никакого «вторжения» на Украину. В ведомстве уверены, что ситуация используется Западом как попытка давления на предложения России по гарантиям безопасности.

Москва представила свои шаги по деэскалации украинского кризиса, которые включают прекращение поставок оружия и вывод ранее переданных вооружений, отзыв западных советников и инструкторов, отказ НАТО от учений с украинской армией и «принуждение Киева к выполнению "Комплекса мер"».

В декабре МИД РФ опубликовал проекты договоров с Соединенными Штатами Америки и НАТО о гарантиях безопасности. Российская сторона предложила военному блоку отказаться от военной деятельности на Украине и расширения на восток.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний