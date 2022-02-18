Синоптики дали прогноз на ближайшие дни. 23 февраля станет переломным

Атлантические циклоны к выходным наполнят тёплым влажным воздухом всю территорию европейской части России. Отрицательной в дневные часы температура воздуха сохранится в ближайшие дни только севернее 60-й параллели, прогнозирует 18 февраля Центр «Фобос».
В Санкт-Петербурге в субботу и воскресенье ожидается около 0 градусов, временами осадки, ветрено. В Москве облачно, временами дождь, местами с мокрым снегом, плюс 2–4 градуса, порывистый ветер.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил РИА Новости, что первая половина февраля в центре Европейской России была на 6,5 градуса теплее нормы. Температура, соответствующая апрельским значениям, будет наблюдаться и в ближайшие дни. Похолодать должно в среду — до мартовских значений.
«В конце этой недели температура в центре Европейской России будет соответствовать апрельским значениям, аномалия будет составлять 10–11 градусов. В среду похолодает до мартовских значений, аномалия будет составлять около пяти градусов», — отметил Вильфанд. Такая погода, по его словам, скорее всего, сохранится до конца следующей недели.
Сегодня в Петербурге ветер и мокрый снег — так влияет циклон «Иления» (он же «Дадли»). В Европу он принёс ураган. Погибли несколько человек. В Польше очевидцы сняли, как ветер уронил машину и поднял в воздух кошку.