Синоптики дали прогноз на ближайшие дни. 23 февраля станет переломным

Атлантические циклоны к выходным наполнят тёплым влажным воздухом всю территорию европейской части России. Отрицательной в дневные часы температура воздуха сохранится в ближайшие дни только севернее 60-й параллели, прогнозирует 18 февраля Центр «Фобос».



В Санкт-Петербурге в субботу и воскресенье ожидается около 0 градусов, временами осадки, ветрено. В Москве облачно, временами дождь, местами с мокрым снегом, плюс 2–4 градуса, порывистый ветер.



Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил РИА Новости, что первая половина февраля в центре Европейской России была на 6,5 градуса теплее нормы. Температура, соответствующая апрельским значениям, будет наблюдаться и в ближайшие дни. Похолодать должно в среду — до мартовских значений.

