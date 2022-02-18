Что циклоны делают с Европой. В Польше ветер опрокинул фуру и поднял в воздух кота

Пока Европа отходит от одного циклона, «Дадли», Великобритания пытается выдержать новый — «Юнис».
Как сообщает 18 февраля ВВС, «Юнис» — один из самых сильных штормов за последние десятилетия. Метеобюро выпустило несколько погодных предупреждений: «жёлтых», «оранжевых» и «красных». Миллионы людей остаются дома, в прибрежных регионах закрыты школы. Тысячи домов на юго-западе Англии и в Южном Уэльсе остались без электричества. На острове Уайт зафиксированы порывы ветра до 148 км/ч (92 мили в час). Это второй ураган за неделю. Предыдущий, «Дадли», тоже нанёс урон районам Шотландии, Северной Англии и Северной Ирландии.
Вчера в Европе из-за последствий урагана погибли по меньшей мере пять человек, были повреждены линии электропередачи, массово задерживались самолёты и поезда. Местами закрывали школы.
По данным Washingtonpost, в Германии погибли два автомобилиста (37 и 55 лет) в результате падения деревьев на их автомобили и ещё один человек скончался в результате «погодного» ДТП. В польском Кракове из-за ветра обрушился строительный кран, умерли двое. На видео попал вихрь в Кракове, поднимающий в воздух кота.
На дороге между городами Познань и Оборники 17 февраля шквалистый ветер опрокинул фуру.
Метеорологи в некоторых районах Германии зафиксировали ветер скоростью до 135 км/ч (84 мили в час).
Петербург остаётся в тыловой части «Дадли» (другое название — «Иления»), идущего на северо-восток. Из-за сильного ветра в городе запретили вход в парки и сады, из-за угрозы наводнения закрыли дамбу. После этого циклона придёт суперциклон, а затем суперсуперциклон. В этой аномалии виновата активная пульсация Исландского минимума, пояснили в Гидрометцентре.