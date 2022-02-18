«Если человек забыл одеться от усталости? Он всю ночь убирал снег». Ургант пошутил про петербургские штрафы за обнаженку в метро

«А что делать рассеянному с улицы Бассейной, простите меня? <...> Вы же понимаете, что это не литературный герой? Таких людей много в Петербурге. Да, если человек забыл одеться <...> от усталости просто. Он всю ночь убирал снег», — заявил ведущий в программе «Вечерний Ургант» 18 февраля.

Шоумен Иван Ургант прокомментировал возможные ограничения для пассажиров в петербургском метро.

Шоумен также допустил, что разброс в сумме штрафов от 100 до 5000 рублей связан с тем, что голые пассажиры бывают разные.

Законопроект о штрафах за обнаженку или «зловонную одежду» в метро был разработан в прошлом году. Накануне депутаты приняли проект документа в первом чтении.



Вчера, 17 февраля, Ургант также прокомментировал сообщение про 100-процентный коллективный иммунитет в Петербурге. «Иммунная столица России!», — заметил шоумен.

