Песков рассказал, где будет находиться Путин во время запуска крылатых ракет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, где будет находиться Владимир Путин во время учения стратегического сдерживания с запусками баллистических и крылатых ракет, которые также называют маневрами «ядерной триады».
«Путин, скорее всего, будет находиться в ситуационном центре. Подобные учения, тренировочные пуски невозможны без главы государства. Вы знаете про знаменитый черный чемоданчик, там красную кнопку и так далее. Как конкретно [будут проходить учения] — это непубличная информация», — цитирует Пескова 18 февраля радио «Маяк».
Представитель Кремля также добавил, что подобные запуски баллистических ракет происходят регулярно и не должны ни у кого вызывать опасений.
«Фонтанка» писала, что ранее Минобороны РФ анонсировало проведение планового учения сил стратегического сдерживания, которое должно состояться в субботу, 19 февраля, под руководством Владимира Путина.