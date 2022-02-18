Песков рассказал, где будет находиться Путин во время запуска крылатых ракет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, где будет находиться Владимир Путин во время учения стратегического сдерживания с запусками баллистических и крылатых ракет, которые также называют маневрами «ядерной триады».



«Путин, скорее всего, будет находиться в ситуационном центре. Подобные учения, тренировочные пуски невозможны без главы государства. Вы знаете про знаменитый черный чемоданчик, там красную кнопку и так далее. Как конкретно [будут проходить учения] — это непубличная информация», — цитирует Пескова 18 февраля радио «Маяк».

