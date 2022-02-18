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Песков рассказал, где будет находиться Путин во время запуска крылатых ракет

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, где будет находиться Владимир Путин во время учения стратегического сдерживания с запусками баллистических и крылатых ракет, которые также называют маневрами «ядерной триады».

«Путин, скорее всего, будет находиться в ситуационном центре. Подобные учения, тренировочные пуски невозможны без главы государства. Вы знаете про знаменитый черный чемоданчик, там красную кнопку и так далее. Как конкретно [будут проходить учения] — это непубличная информация», — цитирует Пескова 18 февраля радио «Маяк».

Представитель Кремля также добавил, что подобные запуски баллистических ракет происходят регулярно и не должны ни у кого вызывать опасений.

«Фонтанка» писала, что ранее Минобороны РФ анонсировало проведение планового учения сил стратегического сдерживания, которое должно состояться в субботу, 19 февраля, под руководством Владимира Путина.

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Комментарии (15)

serges1963
Впереди верхом на лихом коне!
Slava_Rossii
Вспоминается Хрущёв с туфлёй.
житель города П.
А помните Мюнгахаузен верхом на яде рассекал?
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