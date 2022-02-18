Путин запустит крылатые ракеты. Президент проконтролирует учения сил стратегического сдерживания

В субботу, 19 февраля, под руководством президента РФ Владимира Путина пройдет плановое учение сил стратегического сдерживания, в ходе которого будут выполнены пуски баллистических и крылатых ракет. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ 18 февраля сообщает РИА Новости.



По данным государственного информагентства, учение было спланировано ранее для проверки готовности органов военного управления, боевых расчетов, экипажей кораблей и ракетоносцев, надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил.

