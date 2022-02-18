FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: 0
75.75р86.13р
Олимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDГолосуй за имена катамаранов!ЭкологияQR-код: что, где, когда, зачемОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Путин запустит крылатые ракеты. Президент проконтролирует учения сил стратегического сдерживания

31
Печать

В субботу, 19 февраля, под руководством президента РФ Владимира Путина пройдет плановое учение сил стратегического сдерживания, в ходе которого будут выполнены пуски баллистических и крылатых ракет. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ 18 февраля сообщает РИА Новости.

По данным государственного информагентства, учение было спланировано ранее для проверки готовности органов военного управления, боевых расчетов, экипажей кораблей и ракетоносцев, надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил.

К учению будут привлечены силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов, уточняется в сообщении.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (31)

nobleDon
Вспоминается старый анекдот: Новая разработка нашего военно-промышленного комплекса – ракета «Сызрань»! Превратит в Сызрань любой город, на который упадёт.
Danik
Как бы все-таки метро начать строить в Питере?
Вместо запусков млнов в пустоту!
***_555
Ын на маскималках
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний