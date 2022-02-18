Врачи рассказали о состоянии пострадавшей при обрушении стены на «Красном треугольнике» женщины

Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе больницы на улице Костюшко 18 февраля.



По данным нашего издания, у пострадавшей, которая в момент обрушения шла с работы домой, зафиксированы множественные ушибы и перелом руки.



Тем временем СК начал доследственную проверку по факту обрушения кирпичной кладки с уровня третьего этажа одного из корпусов здания бывшего завода «Красный треугольник».



ЧП произошло накануне вечером. Обломки стены разлетелись по площади 150 квадратных метров.