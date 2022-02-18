Врачи рассказали о состоянии пострадавшей при обрушении стены на «Красном треугольнике» женщины

Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе больницы на улице Костюшко 18 февраля.
По данным нашего издания, у пострадавшей, которая в момент обрушения шла с работы домой, зафиксированы множественные ушибы и перелом руки.
Тем временем СК начал доследственную проверку по факту обрушения кирпичной кладки с уровня третьего этажа одного из корпусов здания бывшего завода «Красный треугольник».
ЧП произошло накануне вечером. Обломки стены разлетелись по площади 150 квадратных метров.
Возможной причиной обрушения считают повреждение металлических конструкций, которые поддерживали свод.