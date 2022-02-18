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Врачи рассказали о состоянии пострадавшей при обрушении стены на «Красном треугольнике» женщины

Состояние 53-летней заведующей отделением поликлиники, госпитализированной после обрушения стены здания на Обводном канале, оценивается как средней тяжести.

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Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе больницы на улице Костюшко 18 февраля.

По данным нашего издания, у пострадавшей, которая в момент обрушения шла с работы домой, зафиксированы множественные ушибы и перелом руки.

Тем временем СК начал доследственную проверку по факту обрушения кирпичной кладки с уровня третьего этажа одного из корпусов здания бывшего завода «Красный треугольник».

ЧП произошло накануне вечером. Обломки стены разлетелись по площади 150 квадратных метров.

автор фото Андрей Бок/«Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бок/«Фонтанка.ру»
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Возможной причиной обрушения считают повреждение металлических конструкций, которые поддерживали свод.

автор фото Андрей Бок/«Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бок/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (2)

Maxi 555
Если здание под КГИОПом, коих в СПб великое множество, подрядчику -проектировщику , строителю или собственнику не интересно связываться с его ремонтом и реконструкцией. Чтобы согласовать проект или проводить строительные работы нужно пройти круги адовы с неочевидным положительным результатом. Всё придумано нашей бюрократией так, чтобы отпугнуть потенциальных инвесторов от данных объектов наследия. Причём предложение снести и построить точно такое же не прокатывают. Нужно сохранять то , что уже сохранить невозможно. А если вы хотите доказать , что это аварийное и надо сносить, заказывайте многочисленные дорогостоящие экспертизы и ждите годами результатов. Ну вот каким инвесторам это интересно?
Suricat
Ну что же. Ждём наказания невиновных, и награждение непричастных.
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