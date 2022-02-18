Невский район Петербурга стал лидером по росту цен на вторичке — за год жилье здесь подорожало на 52%

В результате роста цен в декабре прошлого года метр вторичного жилья массового сегмента в Невском районе стоил в среднем 179 тыс. рублей. Следом идет Красногвардейский район, где квадратный метр за год прибавил в цене 46%, и его стоимость достигла 171 тыс. рублей.

По итогам 2021 года первое место среди районов Петербурга по росту цен на вторичное жилье занял Невский район. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group), квадратный метр здесь подорожал на 52% за 12 месяцев.

Меньше всего цены изменились в Московском и Пушкинском районах. В обеих локациях они выросли на 17%, до 199 тыс. и 152 тыс. рублей за «квадрат» соответственно.



По данным аналитиков агентства, в целом же цены на вторичном рынке Северной столицы в 2021 году выросли сильнее, чем в предыдущем 2020 году, — в среднем на 26,4%, до 199,6 тыс. руб. за кв. м по итогам декабря. В домах старше 10 лет «квадрат» прибавил 34%, до 166,3 тыс. руб. за кв. м.



Как сообщил Сергей Дроздов, генеральный директор агентства «Петербургская Недвижимость» (Setl Group), лидером роста в прошлом году были именно квартиры, относящиеся к новой «вторичке» — в домах, построенных за последние 10 лет.

