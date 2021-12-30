Вторичное жилье в Петербурге подорожало на 34% по итогам года, «новая вторичка» — на 26%

Вторичное жилье в Петербурге в уходящем году подорожало еще больше, чем в прошлом. По данным агентства «Петербургская Недвижимость» (Setl Group), в 2021 году квартиры в «новой вторичке» — то есть в домах, которым меньше 10 лет, — подорожали в среднем на 26,4%, и цена квадратного метра здесь в декабре достигла 199,6 тыс. рублей. В домах старше 10 лет «квадрат» подорожал до 166,3 тыс. рублей за кв. м, прибавив 34%.



— В прошлом году лидерами роста цен стали самые ликвидные квартиры в «новой вторичке» — в домах, построенных за последние 10 лет, — прокомментировал Сергей Дроздов, генеральный директор агентства «Петербургская Недвижимость» (Setl Group). — Такое жилье показало рост цены от 25 до 28%, и в текущем году этот рост почти повторился. Но за счет и без того очень высокой изначальной цены показатель в процентном выражении оказался ниже, чем у «хрущевок» и «брежневок», которые в прошлом году подорожали на 10–22%, в этом же году — более чем на треть.

