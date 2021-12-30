Вторичное жилье в Петербурге подорожало на 34% по итогам года, «новая вторичка» — на 26%

Вторичное жилье в Петербурге в уходящем году подорожало еще больше, чем в прошлом. По данным агентства «Петербургская Недвижимость» (Setl Group), в 2021 году квартиры в «новой вторичке» — то есть в домах, которым меньше 10 лет, — подорожали в среднем на 26,4%, и цена квадратного метра здесь в декабре достигла 199,6 тыс. рублей. В домах старше 10 лет «квадрат» подорожал до 166,3 тыс. рублей за кв. м, прибавив 34%.
— В прошлом году лидерами роста цен стали самые ликвидные квартиры в «новой вторичке» — в домах, построенных за последние 10 лет, — прокомментировал Сергей Дроздов, генеральный директор агентства «Петербургская Недвижимость» (Setl Group). — Такое жилье показало рост цены от 25 до 28%, и в текущем году этот рост почти повторился. Но за счет и без того очень высокой изначальной цены показатель в процентном выражении оказался ниже, чем у «хрущевок» и «брежневок», которые в прошлом году подорожали на 10–22%, в этом же году — более чем на треть.
Несмотря на высокие цены, спрос на вторичном рынке в 2021 году снизился незначительно, примерно на 6%. Как подчеркивают эксперты, на высокий спрос повлияли дорожание «первички», нестабильность в экономике, ожидание роста ипотечных ставок и желание ускорить решение квартирного вопроса.
Как отмечают аналитики, доля ипотечных покупок в 2021 году выросла до 54,7% от всего количества (в 2020 году эта доля составляла 44,7%).
— Высокие цены определяли и выбор формата жилья, — добавил Дроздов. — Доля покупок относительно бюджетных студий и комнат выросла — с 21,8% до 23,5% и с 10,8% до 12,3% соответственно. При этом количество сделок с жильем именно в «новой вторичке» выросло с 55,8% до 57,5%. Также стало на треть больше сделок с квартирами стоимостью выше 15 млн рублей — тоже сказался рост цен, — добавил Сергей Дроздов.
Что касается локаций, то интерес покупателей вырос к «вторичке» в Московском, Красносельском и Петроградском районах.