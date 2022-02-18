Смольный заплатит семьям жертв и пострадавшим от бария в медцентре на Сикейроса

Как сообщает 18 февраля пресс-служба администрации, решение принял губернатор Александр Беглов на основании доклада межведомственного оперативного штаба. Семьи погибших получат по 1 миллиону рублей. Пострадавшие, получившие из-за инцидента инвалидность, — по 500 тысяч рублей. Если просто установлен вред здоровью — по 300 тысяч рублей.



«Разработан комплексный план оказания адресной медико-социальной помощи пострадавшим и членам семей погибших. Предусмотрена экстренная социальная помощь, поддержка семей, лишившихся в результате трагедии кормильца, юридическая и психологическая помощь», — отмечается в сообщении.

