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Смольный заплатит семьям жертв и пострадавшим от бария в медцентре на Сикейроса

Администрация Петербурга решила выделить дополнительную материальную помощь пострадавшим и семьям погибших в результате медицинского инцидента в Консультативно-диагностическом центре № 1 на улице Сикейроса.

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Как сообщает 18 февраля пресс-служба администрации, решение принял губернатор Александр Беглов на основании доклада межведомственного оперативного штаба. Семьи погибших получат по 1 миллиону рублей. Пострадавшие, получившие из-за инцидента инвалидность, — по 500 тысяч рублей. Если просто установлен вред здоровью — по 300 тысяч рублей.

«Разработан комплексный план оказания адресной медико-социальной помощи пострадавшим и членам семей погибших. Предусмотрена экстренная социальная помощь, поддержка семей, лишившихся в результате трагедии кормильца, юридическая и психологическая помощь», — отмечается в сообщении.

Сейчас известно о семи жертвах медицинской процедуры в центре на Сикейроса. Они скончались после рентгена желудка с контрастом в виде препарата с барием, процедуру проходили в период с декабря 2021 года по январь 2022 года. Следственный комитет Петербурга арестовал главврача и заведующую отделом лучевой диагностики центра. Юридическую оценку ждут и действия руководства компании — производителя препарата с барием.

По версии СК, возможной причиной смертельного отравления стало то, что центр вместо медицинского закупил промышленный химический препарат, не включённый в государственный реестр лекарственных средств. «Фонтанка» подробно рассказывала, в чём разница между двумя препаратами.

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Комментарии (11)

dimitron111
Подавать в суды минимум на 7-9 миллионов морального вреда
Kuzma
попытка откупиться.. а что сделано для предотвращения подобных трагедий?
olla
Бред какой-то. Что такое миллион рублей для многодетной матери, потерявшей мужа? Им надо в суд подавать и требовать компенсации.
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