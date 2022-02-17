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Сайт МИД РФ рухнул и возобновил работу лишь спустя два часа

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Официальный сайт Министерства иностранных дел РФ снова заработал после того, как был недоступен в течение двух часов.

Как сообщает вечером 17 февраля РИА Новости, около 17:00 интернет-пользователи стали испытывать трудности при попытке зайти на сайт МИД России, на котором в тот момент должна была быть опубликована реакция Москвы на ответ США по гарантиям безопасности.

Одной из возможных причин неполадок с сайтом в МИД РФ назвали некачественную работу технических служб. При этом точную причину сбоя в ведомстве назвать пока не смогли.

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Комментарии (3)

Alex000
Туда кто-то реально заходит?
Денеб
Не выдержал собственной круглосуточной лжи......
trianon2128
что от мида, что от его сайта толку всё равно никакого - только лишь разбазаривание денег несчастных налогоплательщиков!
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