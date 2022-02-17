Сайт МИД РФ рухнул и возобновил работу лишь спустя два часа

Официальный сайт Министерства иностранных дел РФ снова заработал после того, как был недоступен в течение двух часов.



Как сообщает вечером 17 февраля РИА Новости, около 17:00 интернет-пользователи стали испытывать трудности при попытке зайти на сайт МИД России, на котором в тот момент должна была быть опубликована реакция Москвы на ответ США по гарантиям безопасности.



Одной из возможных причин неполадок с сайтом в МИД РФ назвали некачественную работу технических служб. При этом точную причину сбоя в ведомстве назвать пока не смогли.

