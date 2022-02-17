Ленобласть вслед за Петербургом ослабила ковидные ограничения

Власти Ленинградской области с понедельника ослабляют коронавирусные ограничения. Об изменениях в антиковидном постановлении 17 февраля сообщает пресс-служба губернатора и правительства 47-го региона.
«С 21 февраля общепит, ночные клубы и дискотеки смогут работать до 02:00 ночи. Условия по заполняемости залов и наличию «антиковидных» документов остаются прежними», — говорится в сообщении.
То есть досуговые места должны быть заполнены не более чем на половину, на присутствующих должны быть средства индивидуальной защиты.
Со следующей недели в Петербурге будет смягчён целый ряд антиковидных ограничений, а гражданам с антителами будут выдавать QR-коды. Власти задумались и об отмене QR-кодов для общепита.