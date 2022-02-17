В Петербурге после ковидной реанимации выписали 101-летнюю пациентку

Как говорится в опубликованном 17 февраля сообщении комздрава, пенсионерка поступила в реанимацию Боткинской больницы еще 23 января. Она была в тяжелом состоянии, с дыхательной недостаточностью на фоне сердечно-сосудистой патологии и положительным тестом на COVID-19. Но через 4 дня ее состояние удалось стабилизировать.



Пациентка сначала была переведена в инфекционное отделение, где получала противовирусную, симптоматическую и дезинтоксикационную терапию. А 17 февраля, после того как ее самочувствие улучшилось и пришел положительный тест, она была выписана из больницы.

