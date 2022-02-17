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В Петербурге после ковидной реанимации выписали 101-летнюю пациентку

Врачи клинической инфекционной больницы им. Боткина в Петербурге спасли 101-летнюю пациентку, переболевшую COVID-19, сообщили в комитете по здравоохранению.

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Как говорится в опубликованном 17 февраля сообщении комздрава, пенсионерка поступила в реанимацию Боткинской больницы еще 23 января. Она была в тяжелом состоянии, с дыхательной недостаточностью на фоне сердечно-сосудистой патологии и положительным тестом на COVID-19. Но через 4 дня ее состояние удалось стабилизировать.

Пациентка сначала была переведена в инфекционное отделение, где получала противовирусную, симптоматическую и дезинтоксикационную терапию. А 17 февраля, после того как ее самочувствие улучшилось и пришел положительный тест, она была выписана из больницы.

Тем временем в Смольном заявляют о 100-процентном иммунитете в Петербурге, хотя заболеваемость коронавирусом в городе выше, чем в любом другом регионе России.

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