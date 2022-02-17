Петербуржец принял ислам и готовил бомбу, как для теракта в метро. Суд оценил эксперимент в 4,5 года

Кировский районный суд Петербурга вынес приговор электромонтёру, который собирал СВУ по видеоинструкции из Интернета. Павел Павленко уверяет, что он — исследователь, а не террорист.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов 17 февраля, накануне Павленко признали виновным в незаконном хранении взрывчатых устройств и попытке изготовления бомбы, собрать которую не дали полицейские.
40-летний электромонтёр готовил устройство из огнетушителя и тротила в квартире на Краснопутиловской. «Фонтанка» писала, что в сентябре в его комнате нашли почти 20 кг тротила в спрессованных шашках.
Павленко заявил, что тротиловые шашки времён войны нашёл в областном Кировске в июне. Впрочем, взрывчаткой он интересовался и раньше. По словам мужчины, ещё до поездки он смотрел в YouTube инструкции о том, как сделать бомбу. Взрывать планировал, но якобы в безлюдном месте.
«Вину признает полностью, понимает, что совершил преступление, но при этом поясняет, что он не хотел совершать теракт или иным способом навредить людям, он это делал только из любопытства и по своему собственному желанию», — передаёт пресс-служба позицию подсудимого.
Павленко разочаровался в православии и принял ислам. В суде он уточнил, что следует Корану с 2011 года, исповедует только традиционный ислам, «к радикальному течению не относится».
Кировский суд назначил экспериментатору 4,5 года в колонии общего режима.