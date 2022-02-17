Петербуржец принял ислам и готовил бомбу, как для теракта в метро. Суд оценил эксперимент в 4,5 года

Кировский районный суд Петербурга вынес приговор электромонтёру, который собирал СВУ по видеоинструкции из Интернета. Павел Павленко уверяет, что он — исследователь, а не террорист.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов 17 февраля, накануне Павленко признали виновным в незаконном хранении взрывчатых устройств и попытке изготовления бомбы, собрать которую не дали полицейские.



40-летний электромонтёр готовил устройство из огнетушителя и тротила в квартире на Краснопутиловской. «Фонтанка» писала, что в сентябре в его комнате нашли почти 20 кг тротила в спрессованных шашках.

