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Петербуржец принял ислам и готовил бомбу, как для теракта в метро. Суд оценил эксперимент в 4,5 года

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Кировский районный суд Петербурга вынес приговор электромонтёру, который собирал СВУ по видеоинструкции из Интернета. Павел Павленко уверяет, что он — исследователь, а не террорист.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 17 февраля, накануне Павленко признали виновным в незаконном хранении взрывчатых устройств и попытке изготовления бомбы, собрать которую не дали полицейские.

40-летний электромонтёр готовил устройство из огнетушителя и тротила в квартире на Краснопутиловской. «Фонтанка» писала, что в сентябре в его комнате нашли почти 20 кг тротила в спрессованных шашках.

Павленко заявил, что тротиловые шашки времён войны нашёл в областном Кировске в июне. Впрочем, взрывчаткой он интересовался и раньше. По словам мужчины, ещё до поездки он смотрел в YouTube инструкции о том, как сделать бомбу. Взрывать планировал, но якобы в безлюдном месте.

«Вину признает полностью, понимает, что совершил преступление, но при этом поясняет, что он не хотел совершать теракт или иным способом навредить людям, он это делал только из любопытства и по своему собственному желанию», — передаёт пресс-служба позицию подсудимого.

Павленко разочаровался в православии и принял ислам. В суде он уточнил, что следует Корану с 2011 года, исповедует только традиционный ислам, «к радикальному течению не относится».

Кировский суд назначил экспериментатору 4,5 года в колонии общего режима.

Теракт в метро Петербурга произошёл 3 апреля 2017 года. Взрыв прогремел в вагоне поезда на перегоне «Сенная площадь» — «Технологический институт». Погибли 16 человек, в том числе предполагаемый смертник Акбаржон Джалилов. Ещё одно устройство, замаскированное под огнетушитель, было оставлено на станции «Площадь Восстания», оно не сработало.

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Комментарии (9)

DenZol
Хорошо не догадался в Minecraft вырывать, больше бы дали.
266159985
бред какойто и про ислам и про взрывчатку (для собственного внутреннего употребления не запрещено же ведь(вон в деревнях же все копают и рыбов добывают в небольших целях(
DEMOMON
Вот собственно и всё, что нужно знать об исламе.
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