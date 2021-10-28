Хотел устроить фейерверк. Разочаровавшийся в православии житель Петербурга повторил бомбу, рванувшую при теракте в метро

Как пишет 28 октября портал 47news, статью о покушении на незаконное изготовление взрывчатки накануне вменили 40-летнему Павлу Павленко. Дело возбудили по результатам экспертизы, в его основе устройство, найденное в квартире на Краснопутиловской ещё 9 сентября.



Оперативники Центра «Э» наведались в коммуналку в поисках 20-летнего подозреваемого в применении насилия и оскорблении представителя власти, но вместо него застали соседа с незаконным. Из его комнаты изъяли то, в чём эксперты позднее признали элементы взрывчатки, в том числе — почти 20 кг тротила в спрессованных шашках.



По данным издания, внимание правоохранителей Павленко — электромонтёр из Выборга, в прошлом работавший во вневедомственной охране, — привлёк задолго до сентября. Предполагается, что толчком к его противоречащему УК увлечению стала болезнь матери в начале года. Он просил о финансовой помощи сначала в одном из храмов города, потом обратился в мечеть у «Горьковской». Там познакомился с приезжими из Марокко, которые снабдили его деньгами на лечение и, вероятно, рассказали об исламе.



Павленко сменил веру, имя, увлёкся специфической литературой и, по версии следствия, общением с сирийскими боевиками, которых нашёл через телеграм-каналы. Они же якобы и посоветовали собирать бомбу из огнетушителя.



Как сообщается, мужчина копал тротил на местах боев в Кировском районе Ленобласти, испытание устройства провёл на Канонерском острове — оно не сработало. Огнетушитель с тротилом он объяснил без подробностей: мол, хотел устроить фейерверк.



Судя по картотеке, Кировский райсуд арестовал Павленко 10 сентября, сегодня решается вопрос о продлении меры пресечения.

