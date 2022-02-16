Цены в России за неделю выросли на 0,13%. К быстро дорожающим продуктам добавились бананы

Цены в России с 5 по 11 февраля выросли на 0,13%. Это на 0,16% меньше, чем неделей ранее. С начала года рост цен уже составил почти 1,3%. Такие данные 16 февраля приводит Росстат.
По данным ведомства, за неделю больше всех снова подорожали овощи: огурцы — на 2,64%, капуста — на 2,41%, помидоры — 2,32%. К овощному трио добавились бананы, цены на которые за тот же период выросли на 2,35%.
Цены на сахар выросли на 0,5%, на подсолнечное масло — на 0,3%. В то же время курица подешевела на 0,22%, яйца куриные — на 0,4%.
Снизились темпы роста цен на автомобили зарубежных марок — с 0,77% до 0,38%. Цена автомобильного бензина осталась на прежнем уровне, а вот дизельное топливо подорожало на 0,3%. Поездки на отдых в Турцию подешевели на 6,12% после резкого подорожания на 7,48% неделей ранее.
К конце прошлой недели Банк России из-за высокой инфляции поднял ключевую ставку с 8,5% до 9,5%. По словам председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, если бы регулятор не повышал ставку с весны 2021 года, инфляция сейчас была бы свыше 10%.