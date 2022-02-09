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Инфляция в России в первую неделю февраля ускорилась до 0,3%

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Инфляция в России с 29 января по 4 февраля составила 0,29% после 0,22% неделей https://www.fontanka.ru/2022/01/26/70403531/ ранее. Это следует из данных Росстата, опубликованных 9 февраля.

По информации ведомства, с начала 2022 года инфляция составила 1,16%. Среди лидеров подорожания традиционно огурцы, цены на которые за указанную неделю выросли на 4,2%, капуста (+3,1%), огурцы (+2,4%). Также к ним добавились бананы, подорожавшие на 1,8%, и шоколадные конфеты, средняя цена которых увеличилась на 1,1%.

На фоне роста заболеваемости коронавирусом и ОРВИ в стране подорожали также ренгалин и эргоферон — на 1,7% и 1,1% соответственно. Среди услуг заметно подорожала путевка на отдых в Турцию — на 7,48%.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что инфляция в январе составила 0,99% по сравнению с предыдущим месяцем. Если цены продолжат расти в том же духе, по итогам года может составить 11,88%.

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