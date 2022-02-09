Инфляция в России в первую неделю февраля ускорилась до 0,3%

Инфляция в России с 29 января по 4 февраля составила 0,29% после 0,22% неделей https://www.fontanka.ru/2022/01/26/70403531/ ранее. Это следует из данных Росстата, опубликованных 9 февраля.



По информации ведомства, с начала 2022 года инфляция составила 1,16%. Среди лидеров подорожания традиционно огурцы, цены на которые за указанную неделю выросли на 4,2%, капуста (+3,1%), огурцы (+2,4%). Также к ним добавились бананы, подорожавшие на 1,8%, и шоколадные конфеты, средняя цена которых увеличилась на 1,1%.

