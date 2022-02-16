Гаражникам из КАС «Маяк» на Васильевском дали еще три месяца, чтобы съехать

«Таким образом, будет предоставлен достаточный срок для вывоза имущества и освобождения земельного участка, планируемого к застройке», — говорится в сообщении.

По действующему графику работ территорию кооператива должны были освободить к сегодняшнему дню, 16 февраля. Председатель Василеостровского отделения Всероссийского общества автомобилистов, арендовавшего у города земельный участок под КАС «Маяк», направил в адрес губернатора Петербурга обращение с просьбой продлить срок освобождения территории, и было решено удовлетворить просьбу, сообщает 16 февраля пресс-служба городской администрации.

На участке площадью 33 тысячи квадратных метров, расположенном на Морской набережной, у дома 12, корпус 3, литера А, по улице Кораблестроителей, планируют построить общеобразовательную школу на 1 375 мест в рамках госпрограммы «Развитие образования». С 1970 года там располагается гаражный кооператив, в нем 1 950 гаражей. В 2020 году город уведомил арендатора о разрыве договора аренды.

Владельцам гаражей, утверждают в администрации, будет выплачена компенсация. Ее сумму определят по методике, утвержденной распоряжением комитета по управлению городским имуществом в 2012 году. Документы начнут оформлять 22 февраля, а закончат 30 апреля. Ответственность за оформление возложена на КАС «Маяк».

На минувшей неделе на территории КАС прошел сход владельцев гаражей. На нем решили собрать средства на повторное взятие проб грунта. Ранее неоднократно звучало, что в земле под КАС захоронены химические и радиоактивные отходы. Это же гаражники говорили, когда город пытался разорвать отношения со стоянкой в 2011 году