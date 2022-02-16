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Гаражникам из КАС «Маяк» на Васильевском дали еще три месяца, чтобы съехать

Смольный продлил на три месяца срок освобождения территории гаражного кооператива КАС «МАЯК» в Василеостровском районе Петербурга. Владельцы гаражей должны будут вывезти свои вещи до 15 мая.

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По действующему графику работ территорию кооператива должны были освободить к сегодняшнему дню, 16 февраля. Председатель Василеостровского отделения Всероссийского общества автомобилистов, арендовавшего у города земельный участок под КАС «Маяк», направил в адрес губернатора Петербурга обращение с просьбой продлить срок освобождения территории, и было решено удовлетворить просьбу, сообщает 16 февраля пресс-служба городской администрации.

«Таким образом, будет предоставлен достаточный срок для вывоза имущества и освобождения земельного участка, планируемого к застройке», — говорится в сообщении.

На участке площадью 33 тысячи квадратных метров, расположенном на Морской набережной, у дома 12, корпус 3, литера А, по улице Кораблестроителей, планируют построить общеобразовательную школу на 1 375 мест в рамках госпрограммы «Развитие образования». С 1970 года там располагается гаражный кооператив, в нем 1 950 гаражей. В 2020 году город уведомил арендатора о разрыве договора аренды.

Владельцам гаражей, утверждают в администрации, будет выплачена компенсация. Ее сумму определят по методике, утвержденной распоряжением комитета по управлению городским имуществом в 2012 году. Документы начнут оформлять 22 февраля, а закончат 30 апреля. Ответственность за оформление возложена на КАС «Маяк».

На минувшей неделе на территории КАС прошел сход владельцев гаражей. На нем решили собрать средства на повторное взятие проб грунта. Ранее неоднократно звучало, что в земле под КАС захоронены химические и радиоактивные отходы. Это же гаражники говорили, когда город пытался разорвать отношения со стоянкой в 2011 году

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Комментарии (9)

sektor7
Нет там никаких авто.
Максимум процентов 20. Остальные хлам хранят.
Сносите это мещанство.
Срам городу не нужен.
Valeryadv
Давно пора было снести эти пережитки прошлого, построенные при царе горохе. Эти гаражи нужно было снести ещё 30 лет назад, а точнее говоря - их вообще не должно быть на территории административной территории Санкт-Петербурга. Купил себе железного коня? Вот и паркуйся. Очень много места для парковки в Сибири.
graail
В соответствии с Федеральным законом " Земельный кодекс" компенсация положена по РЫНОЧНОЙ стоимости гаража. Но у 8 чуда света свои законы. Прокуратура тоже не видит в этом ни каких нарушений. Россия однако.
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