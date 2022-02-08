На Васильевском острове сход владельцев гаражей. Смольный планирует снести автостоянку на Кораблестроителей

КАС «Маяк» располагается у дома № 12 корпус 3 по улице Кораблестроителей. Участники встречи стояли плотной толпой, многие сидели в машинах. По свидетельствам очевидцев, на встречу пришла глава муниципального образования «Гавань» Нелли Вавилина. По итогам собрания гаражники решили собрать средства на повторное взятие проб грунта.

Ранее неоднократно звучала информация, что в этой локации в грунте находятся химические и радиоактивные отходы: захоронения отходов топлива подводных лодок, завода им. Козицкого (ртутные соединения бракованных телевизионных кинескопов) и производства НИИ 33. Владельцы гаражей привели данные экологической проверки 1996 года, согласно которым содержание свинца, меди, кадмия, селена, мышьяка, цинка были превышены во много раз.

Также по словам собственников, город получил плату за аренду участка за первый квартал 2022 года.



Участок площадью 95,5 тысяч кв. метров принадлежит городу и находился в аренде у Василеостровского отделения Всероссийского общества автомобилистов. В 2020 году Смольный уведомил, что разрывает арендные отношения. А накануне объявил о планах по строительству на этом участке школы и дал собственникам время на выезд до 16 февраля.



В кооперативе 1 950 гаражей, на Васильевском острове он располагается с 1970 года.

