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На Васильевском острове сход владельцев гаражей. Смольный планирует снести автостоянку на Кораблестроителей

На территории коллективной автостоянки «Маяк» на Васильевском острове в Петербурге вечером 8 февраля собрались около сотни владельцев гаражей, рассказал «Фонтанке» один из участников встречи. Власти планируют снести все постройки и возвести на этом месте школу.

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«Фонтанка.ру»

КАС «Маяк» располагается у дома № 12 корпус 3 по улице Кораблестроителей. Участники встречи стояли плотной толпой, многие сидели в машинах. По свидетельствам очевидцев, на встречу пришла глава муниципального образования «Гавань» Нелли Вавилина. По итогам собрания гаражники решили собрать средства на повторное взятие проб грунта.

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Ранее неоднократно звучала информация, что в этой локации в грунте находятся химические и радиоактивные отходы: захоронения отходов топлива подводных лодок, завода им. Козицкого (ртутные соединения бракованных телевизионных кинескопов) и производства НИИ 33. Владельцы гаражей привели данные экологической проверки 1996 года, согласно которым содержание свинца, меди, кадмия, селена, мышьяка, цинка были превышены во много раз.

Также по словам собственников, город получил плату за аренду участка за первый квартал 2022 года.

Участок площадью 95,5 тысяч кв. метров принадлежит городу и находился в аренде у Василеостровского отделения Всероссийского общества автомобилистов. В 2020 году Смольный уведомил, что разрывает арендные отношения. А накануне объявил о планах по строительству на этом участке школы и дал собственникам время на выезд до 16 февраля.

В кооперативе 1 950 гаражей, на Васильевском острове он располагается с 1970 года.

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Комментарии (28)

Uncle
Интересно, среди гаражевладельцев есть сотрудники ГУДП "Цент", полицейские, сотрудники комбинатов школьного питания, работник главупрлендорстройпроект, рабочий с завода "Красный Бабай" где строят корветы за годовой ВВП Монголии (которые корветы потом за одну ночь сгорают)?

Посылаю им лучи поддержки, такие мощные чтоб прям с ног сшибло.
Kent_5e4ce28898395
На месте снесенного Петроградца-4 (900 гаражей) так ничего и не построили. Снос был ради сноса.
BobCat2
Земля дорожает, никто землю в своё время не оформлял, когда она ещё стоила не так дорого. Вот и результат. Про школу - полуправда. 3 га школе не нужно, поэтому там явно будет далеко не только школа. Судя по РГИС активно ведётся планировка территории от Прибалтийской до Шкиперского протока. И вряд ли это будут десятки школ.
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