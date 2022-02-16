ФСИН потребовала отправить в СИЗО редактора DOXA, которая пошла к стоматологу на день раньше из-за сильной боли

ФСИН потребовала отправить в СИЗО редактора DOXA Наталью Тышкевич, находящуюся под домашним арестом. Дело в том, что из-за сильной боли она посетила стоматолога на день раньше, чем разрешил суд, сообщает 16 февраля DOXA.



«Я уже 10 месяцев под де-факто домашним арестом. За это время ухудшилось мое здоровье, в том числе состояние зубов. Я отпросилась у вас на приём ко врачу, который согласился меня принять, но боль была такая сильная, что я была вынуждена обратиться к врачу уже в этот день. Я ничего не нарушала, а искала медицинской помощи. Считаю, что за единичное нарушение нельзя помещать меня в СИЗО. Прошу не ужесточать меру и оставить меня там, где я нахожусь, у себя дома», — заявила Тышкевич на заседании.

