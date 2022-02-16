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ФСИН потребовала отправить в СИЗО редактора DOXA, которая пошла к стоматологу на день раньше из-за сильной боли

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ФСИН потребовала отправить в СИЗО редактора DOXA Наталью Тышкевич, находящуюся под домашним арестом. Дело в том, что из-за сильной боли она посетила стоматолога на день раньше, чем разрешил суд, сообщает 16 февраля DOXA.

«Я уже 10 месяцев под де-факто домашним арестом. За это время ухудшилось мое здоровье, в том числе состояние зубов. Я отпросилась у вас на приём ко врачу, который согласился меня принять, но боль была такая сильная, что я была вынуждена обратиться к врачу уже в этот день. Я ничего не нарушала, а искала медицинской помощи. Считаю, что за единичное нарушение нельзя помещать меня в СИЗО. Прошу не ужесточать меру и оставить меня там, где я нахожусь, у себя дома», — заявила Тышкевич на заседании.

Ранее ФСИН требовала изменить меру пресечения другим редакторам DOXA — Алле Гутниковой и Владимиру Метелкину. Их предлагалось заключить под стражу, поскольку они опоздали домой с прогулки на 18 минут в день свадьбы. Суд оставил им меру пресечения в виде запрета определённых действий.

Обыски у четырёх сотрудников студенческого журнала DOXA Армена Арамяна, Аллы Гутниковой, Владимира Метелкина и Натальи Тышкевич прошли 14 апреля. У них изъяли технику и оборудование для съёмок. Основанием для возбуждения дела в их отношении стали два поста в Instagram, где журналисты объясняли, что брать с собой на митинг и почему незаконно отчислять студентов — участников акции.

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Комментарии (17)

Swebaka
Эффект вахтёра? ) С другой стороны, если тут - можно, то и в другой ситуации - можно. А наблюдающий всё равно не может принять решения - можно ли было, ему по голове дадут за неисполнение. А так, вероятно, суд решит, что ситуация была немедленная, делов-то. Только жаль, что суд должен заниматься этим.
tarakan
что ж вы все нелюди-то такие?
ни грамма в вас участия не осталось, а только говённый сарказм, с дивана.
Себастьян Цветков
То есть во всех этих случаях персонажи нарушили установленный порядок, но автор всячески жмёт слезу и сочуствующие возмущения..... сильная боль, 18 миеут опоздания в день свадьбы и т. п... так пусть не соглашаются на эти меры, пусть просят содержания под стражей....
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