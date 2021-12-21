Редакторов DOXA не стали отправлять в СИЗО из-за 18-минутного опоздания домой

Суд в Москве отказался изменять меру пресечения редакторам издания DOXA Алле Гутниковой и Владимиру Метелкину. Об этом 21 декабря сообщает «Новая газета» со ссылкой на адвоката Дмитрия Захватова.



Ранее стало известно, что ФСИН требует заключить обоих фигурантов под стражу. «Причина — нарушение запрета на выход из дома, возвращение домой на 18 минут (10:18) позже 13 декабря, когда Алла и Володя опоздали с прогулки в день двойной свадьбы», — объяснили в DOXA.



Суд же решил оставить им меру в виде запрета определенных действий. Гутниковой и Метелкину можно выходить из дома только с 8 до 10 утра и запрещено пользоваться средствами связи.

