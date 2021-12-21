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ФСИН потребовала отправить редакторов DOXA в СИЗО из-за опоздания на 18 минут со свадьбы

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В Москве ФСИН потребовала арестовать редакторов DOXA Аллу Гутникову и Владимира Метелкина. Об этом 21 декабря сообщает издание, уточнив, что причиной стало опоздание со свадьбы.

«ФСИН требует заключения под стражу для Аллы Гутниковой и Володи Метелкина. Причина — нарушение запрета на выход из дома, возвращение домой на 18 минут (10:18) позже 13 декабря, когда Алла и Володя опоздали с прогулки в день двойной свадьбы», — говорится в тексте.

Обыски у четырёх сотрудников студенческого журнала DOXA Армена Арамяна, Аллы Гутниковой, Владимира Метелкина и Натальи Тышкевич прошли 14 апреля. У них изъяли технику и оборудование для съёмок. Основанием для возбуждения дела в их отношении стали два поста в Instagram, где журналисты объясняли, что брать с собой на митинг и почему незаконно отчислять студентов — участников акции.

Суд ограничил журналистов запретом на ряд действий: сейчас им можно выходить из дома только с 8 до 10 утра и запрещено пользоваться средствами связи.

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Комментарии (10)

мурзил
причина, конечно, уважительнее некуда!
мухомор
Идиоты везде.
С одной стороны понятное дело ФСИН.
Но и опоздавшие прекрасно знают правила игры.
Arkos
ФСИН в любой стране - это машина для наказаний, читай карательный инструмент. В реальной жизни это необходимое зло.
Нужно быть полностью Буратиной, что бы надеяться на то , что заключение под стражу подразумевает своей целью перевоспитание человека ....
Это НЕВОЗМОЖНО в ПРИНЦИПЕ.
Только неотвратимость сурового наказания может остановить человека.
Страх и только Страх !
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