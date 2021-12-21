ФСИН потребовала отправить редакторов DOXA в СИЗО из-за опоздания на 18 минут со свадьбы

В Москве ФСИН потребовала арестовать редакторов DOXA Аллу Гутникову и Владимира Метелкина. Об этом 21 декабря сообщает издание, уточнив, что причиной стало опоздание со свадьбы.



«ФСИН требует заключения под стражу для Аллы Гутниковой и Володи Метелкина. Причина — нарушение запрета на выход из дома, возвращение домой на 18 минут (10:18) позже 13 декабря, когда Алла и Володя опоздали с прогулки в день двойной свадьбы», — говорится в тексте.



Обыски у четырёх сотрудников студенческого журнала DOXA Армена Арамяна, Аллы Гутниковой, Владимира Метелкина и Натальи Тышкевич прошли 14 апреля. У них изъяли технику и оборудование для съёмок. Основанием для возбуждения дела в их отношении стали два поста в Instagram, где журналисты объясняли, что брать с собой на митинг и почему незаконно отчислять студентов — участников акции.

