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Парень и девушка, совершившие двойное самоубийство на проспекте Тореза, встречались два месяца

«Противоположности притягиваются» — так посчитали в следственном комитете после того, как выяснили подробности жизни двух подростков, тела которых нашли рядом с многоэтажкой в Выборгском районе.

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15-летняя девочка, которая жила в доме на проспекте Тореза с бабушкой и прабабушкой, состояла на учете в ОДН не только после того, как в сентябре 2021 года пыталась совершить самоубийство, но и, по предварительной информации, в связи со злоупотреблением алкоголем. Её мать, работающая медсестрой в психиатрической больнице имени Кащенко, не живет с дочерью. В отношении нее ранее составлялся протокол о «неисполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Отец девочки погиб.

Как сообщала детский омбудсмен, девочка находилась на домашнем обучении из-за проблем со здоровьем.

Что касается 15-летнего друга погибшей, то он спортсмен и никогда не имел проблем с законом. Его воспитывает мать. А с девочкой с Тореза он начал встречаться два месяца назад.

Возбуждено уголовное дело по статье «доведение до самоубийства».

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Комментарии (6)

Mafioza
Может хватит постить новости про эту парочку?..
их на тот свет никто не толкнул?нет.сами сделали свой взрослый,эгоистичный и неумный выбор.
Maik5
Что в записке было?
Два месяца ниачом. Зачем это?
260569221
15 летняя девочка начала встречаться….
Какое встречаться????
Надо в этом возрасте думать об учёбе, а не искать осеменителя
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