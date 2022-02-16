Парень и девушка, совершившие двойное самоубийство на проспекте Тореза, встречались два месяца

15-летняя девочка, которая жила в доме на проспекте Тореза с бабушкой и прабабушкой, состояла на учете в ОДН не только после того, как в сентябре 2021 года пыталась совершить самоубийство, но и, по предварительной информации, в связи со злоупотреблением алкоголем. Её мать, работающая медсестрой в психиатрической больнице имени Кащенко, не живет с дочерью. В отношении нее ранее составлялся протокол о «неисполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Отец девочки погиб.

