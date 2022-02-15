В НАТО заявили об «осторожном оптимизме» вокруг Украины после сигналов из Москвы

«Есть основания для осторожного оптимизма после сигналов из Москвы», — заявил Йенс Столтенберг 15 февраля во время пресс-конференции, которая транслировалась на сайте НАТО.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса сообщил, что дипломатические усилия по деэскалации ситуации вокруг Украины продолжатся.

По его словам, военный союз пока не видит реальных признаков деэскалации, однако в НАТО продолжают следить за перемещением российских военных.



Столтенберг также заявил, что альянс готов оказывать поддержку Украине. Он подчеркнул необходимость дипломатического решения конфликта.

