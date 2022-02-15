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В НАТО заявили об «осторожном оптимизме» вокруг Украины после сигналов из Москвы

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Генеральный секретарь Североатлантического альянса сообщил, что дипломатические усилия по деэскалации ситуации вокруг Украины продолжатся.

«Есть основания для осторожного оптимизма после сигналов из Москвы», — заявил Йенс Столтенберг 15 февраля во время пресс-конференции, которая транслировалась на сайте НАТО.

По его словам, военный союз пока не видит реальных признаков деэскалации, однако в НАТО продолжают следить за перемещением российских военных.

Столтенберг также заявил, что альянс готов оказывать поддержку Украине. Он подчеркнул необходимость дипломатического решения конфликта.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о важности наращивания переговоров. Министр обороны Сергей Шойгу, в свою очередь, доложил Владимиру Путину о скором завершении военных учений.

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Комментарии (43)

SU LUX INN
осторожный оптимизм - это Выплата репараций!
Static
Британская газета The Sun в новом материале назвала точное время и дату якобы российского вторжения на Украину. Теперь полномасштабная операция должна начаться ранним утром (4:00 по мск) 16 февраля, говорится в статье.
Danik
Россия внимательно следит за движением Наты у её границ. Становится только хуже! Никакой деискалации и позитивных сигналов для России нет! Вокруг все больше натовского оружия, баз и войск.
Нато скоро нападет на Россию!
И дуть в эту дуду постоянно. Пусть ездят на странам Наты лавров, шойгу, кириенко, матвиенко, песков,...
И несут эту мысль постоянно! Пока Ната не уберет мвои базы, войска, оружие от границ России!
Симметрия должна быть!
Вот только в Нате живут в заложниках родня всех этих действующих лиц. Так что ни на кого из Наты Россия нападать не будет!
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