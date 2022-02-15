В НАТО заявили об «осторожном оптимизме» вокруг Украины после сигналов из Москвы

Генеральный секретарь Североатлантического альянса сообщил, что дипломатические усилия по деэскалации ситуации вокруг Украины продолжатся.
«Есть основания для осторожного оптимизма после сигналов из Москвы», — заявил Йенс Столтенберг 15 февраля во время пресс-конференции, которая транслировалась на сайте НАТО.
🔴 LIVE SOON— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 15, 2022
🎙️ Pre-ministerial press conference ahead of #NATO #DefMin
📍@NATO HQ, Brussels https://t.co/nIqJ7v4pJx
По его словам, военный союз пока не видит реальных признаков деэскалации, однако в НАТО продолжают следить за перемещением российских военных.
Столтенберг также заявил, что альянс готов оказывать поддержку Украине. Он подчеркнул необходимость дипломатического решения конфликта.
Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о важности наращивания переговоров. Министр обороны Сергей Шойгу, в свою очередь, доложил Владимиру Путину о скором завершении военных учений.