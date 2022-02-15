«За всю жизнь не заработать». Со сбившего подполковника СОБРа водителя хотят взыскать 10 миллионов рублей

Как сообщает 15 февраля объединенная пресс-служба судов Петербурга, обвиняемый по делу Алексей Покрепо с иском в целом согласился — но сумму посчитал завышенной. Он признал вину частично: не отрицал, что сбил человека, но указал, что не видел его и не хотел убивать.



Покрепо арестовали в ноябре. По версии следствия, он насмерть сбил на микроавтобусе подполковника СОБРа Евгения Захарова, когда тот задерживал подозреваемых в телефонном мошенничестве — в их числе был и Покрепо. Водителя догнали в Мурино, в отделе он сослался на испуг и повторил это объяснение в суде.

