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«За всю жизнь не заработать». Со сбившего подполковника СОБРа водителя хотят взыскать 10 миллионов рублей

Супруга сбитого насмерть подполковника СОБРа заявила иск к обвиняемому о возмещении морального вреда. Тот заявил, что 10 миллионов рублей не заработает за всю жизнь.

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Как сообщает 15 февраля объединенная пресс-служба судов Петербурга, обвиняемый по делу Алексей Покрепо с иском в целом согласился — но сумму посчитал завышенной. Он признал вину частично: не отрицал, что сбил человека, но указал, что не видел его и не хотел убивать.

Покрепо арестовали в ноябре. По версии следствия, он насмерть сбил на микроавтобусе подполковника СОБРа Евгения Захарова, когда тот задерживал подозреваемых в телефонном мошенничестве — в их числе был и Покрепо. Водителя догнали в Мурино, в отделе он сослался на испуг и повторил это объяснение в суде.

Подробнее о деле читайте в нашем материале.

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Комментарии (4)

266410437
в МВД же есть страховка жизни. А так обычно больше 2 млн. за ДТП не присужывают.
266597475
кто на ком стоял? кто кого сбил ? Полковник -водителя , или водитель - полковника? Пишите по -русски, внимательнее с причастными оборотами
266159985
Фигасе расценочки у вас!!За целого полковника 10 мультов!!!Как будто генерала сбили!Где столько деняк и полковников на вас напасешься????
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