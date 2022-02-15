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Протаранившего ДПС на Варшавской отпустили из суда. Кроме коллекции штрафов, на нём ещё одна уголовная статья

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Полицейское дознание не добилось ареста водителя, таранившего машину ДПС в Московском районе Петербурга. По версии правоохранителей, пьяные поездки без прав механик практикует не впервые.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 15 февраля дознание просило заключить под стражу Артура Потоцкого, задержанного после погони на Варшавской улице. Гонка закончилась тараном служебной машины, в результате которого пострадали инспектор и сам водитель «Мазды».

30-летнему Потоцкому вменяют статью 264.1 УК. Согласно материалам, за руль он сел в состоянии алкогольного опьянения, несмотря на то, что в июне 2021 года мировой суд на 1 год и 10 месяцев лишил его прав за нетрезвое вождение. Это решение водитель игнорирует не первый раз. В суде полицейские отметили, что в производстве дознавателя Кировского УМВД есть аналогичное уголовное дело, фигурантом по которому проходит Потоцкий.

Также в анамнезе подозреваемого под два десятка нарушений ПДД за прошлый год.

Артур Потоцкий работает механиком, живёт с родителями, без судимостей и обязательство о явке, которым его ограничили по первому уголовному делу, не нарушал — по крайней мере, опровержений этого суду предоставлено не было.

В аресте подозреваемого Московский райсуд отказал.

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Комментарии (8)

fontaner
Самый гуманный суд.... Он же опасен для общества, рецидивист. Могли бы дать 15 суток ему
Greedleak
Вот когда убьет- обращайтесь (с)
DrDick
Удивительно, как лоялен суд к потенциальным убийцам, и как жесток к тем, кто лайкает и репостит оппозиционные посты.
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