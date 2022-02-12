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Водитель «Мазды» уходил от погони, на Варшавской протаранил полицию, а в скорой расплакался

Погоня за неадекватным водителем в Московском районе Петербурга закончилась серьёзным ДТП. Пострадавших двое, в том числе сотрудник МВД.

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Инцидент произошёл ночью 12 февраля. В начале Витебского проспекта мимо инспекторов ДПС районного отдела ГИБДД на большой скорости промчалась Mazda. Дорожные полицейские бросились в погоню, на помощь подоспели другие экипажи ДПС. Один из них попытался перекрыть движение на перекрестке улиц Фрунзе и Варшавской. В него и въехал водитель «Мазды» — при повороте налево. Это произошло около 04:50, сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте».

«По повреждениям видно, что еще бы немного, и удар пришелся в переднюю пассажирскую дверь. А это уже совсем другие травмы для инспекторов», — отмечается в паблике.

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Пострадали двое: инспектор ДПС и водитель «Мазды». У полицейского медики диагностировали сотрясение головного мозга и после осмотра отпустили домой. У 30-летнего мужчины из «Мазды» зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и сильное алкогольное опьянение. «Водитель «Мазды» в карете скорой помощи устроил истерику, начал буянить и плакать. Нервы так себе. После больницы доставлен в отдел полиции», — добавляет «Дорожный инспектор».

Автор: видео с сайта vk.com. сообщество «Дорожный инспектор»

Этот водитель уже был лишен прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ (управление ТС в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию). Кроме того, в отношении водителя составлен административный материал за неостановку по требованию полиции (статья 12.25 КоАП РФ) и три протокола за проезд на запрещающий сигнал (статья 12.12 КоАП РФ).

«Фонтанка» обратилась за комментарием в ГУ МВД по Петербургу и области.

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Комментарии (12)

sergeant-1
Есть отчего поплакать - по свежеподписанному закону велик шанс присесть...
azul
Сажать надолго.
Guest1234
Недоработка Госдумы. Не запретили террористическую организацию "пьяные за рулем" - и вот результат. Надо было стачала "пьяные за рулем" запрещать, а потом только "колумбайн". Пьяные больше людей убивают, причем каждый день.
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