Водитель «Мазды» уходил от погони, на Варшавской протаранил полицию, а в скорой расплакался

Инцидент произошёл ночью 12 февраля. В начале Витебского проспекта мимо инспекторов ДПС районного отдела ГИБДД на большой скорости промчалась Mazda. Дорожные полицейские бросились в погоню, на помощь подоспели другие экипажи ДПС. Один из них попытался перекрыть движение на перекрестке улиц Фрунзе и Варшавской. В него и въехал водитель «Мазды» — при повороте налево. Это произошло около 04:50, сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте».
«По повреждениям видно, что еще бы немного, и удар пришелся в переднюю пассажирскую дверь. А это уже совсем другие травмы для инспекторов», — отмечается в паблике.
Пострадали двое: инспектор ДПС и водитель «Мазды». У полицейского медики диагностировали сотрясение головного мозга и после осмотра отпустили домой. У 30-летнего мужчины из «Мазды» зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и сильное алкогольное опьянение. «Водитель «Мазды» в карете скорой помощи устроил истерику, начал буянить и плакать. Нервы так себе. После больницы доставлен в отдел полиции», — добавляет «Дорожный инспектор».
Автор: видео с сайта vk.com. сообщество «Дорожный инспектор»
Этот водитель уже был лишен прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ (управление ТС в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию). Кроме того, в отношении водителя составлен административный материал за неостановку по требованию полиции (статья 12.25 КоАП РФ) и три протокола за проезд на запрещающий сигнал (статья 12.12 КоАП РФ).
«Фонтанка» обратилась за комментарием в ГУ МВД по Петербургу и области.