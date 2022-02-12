Водитель «Мазды» уходил от погони, на Варшавской протаранил полицию, а в скорой расплакался

Инцидент произошёл ночью 12 февраля. В начале Витебского проспекта мимо инспекторов ДПС районного отдела ГИБДД на большой скорости промчалась Mazda. Дорожные полицейские бросились в погоню, на помощь подоспели другие экипажи ДПС. Один из них попытался перекрыть движение на перекрестке улиц Фрунзе и Варшавской. В него и въехал водитель «Мазды» — при повороте налево. Это произошло около 04:50, сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте».



«По повреждениям видно, что еще бы немного, и удар пришелся в переднюю пассажирскую дверь. А это уже совсем другие травмы для инспекторов», — отмечается в паблике.

