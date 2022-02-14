Водителя «Мазды», протаранившего ДПС на Варшавской, почти 20 раз ловили за нарушения ПДД. Погоня и ДТП попали на видео

Водителя «Мазды», который на большой скорости уходил от дорожных инспекторов в Московском районе в минувшую субботу, в прошлому году 17 раз привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД. Об этом 14 февраля сообщает пресс-служба МВД. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ (управление ТС в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию), он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

После аварии с участием иномарки и полицейского экипажа, попытавшегося перекрыть движение лихачу, 30-летнего нарушителя доставили в территориальный отдел, где в его отношении составили шесть административных протоколов. Известно, что ранее его уже лишали прав за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения.



Между тем на вопрос правоохранителей о том, совершал ли он подобные преступления ранее, мужчина уверенно отвечает: «Нет». По его словам, во время погони он ехал со скоростью 40–50 км/ч, а требованиям инспекторов об остановке не внял, поскольку не увидел их.



«Фонтанка» писала, что ночью 12 февраля в начале Витебского проспекта мимо сотрудников ДПС промчалась «Мазда», правоохранители бросились в погоню, после чего на помощь пришли и другие автомобили дорожно-патрульной службы. Один из них решил остановить мужчину на перекрестке улиц Фрунзе и Варшавской — удалось, в него и въехал водитель «Мазды».



В результате аварии пострадали как инспектор ДПС, так и нарушитель. У полицейского медики диагностировали сотрясение головного мозга и после осмотра отпустили домой. У водителя иномарки зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и сильное алкогольное опьянение.

