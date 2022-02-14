FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: +1
74.99р85.36р
Олимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDПодарки к праздникамОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Водителя «Мазды», протаранившего ДПС на Варшавской, почти 20 раз ловили за нарушения ПДД. Погоня и ДТП попали на видео

Таран при повороте налево зафиксировал видеорегистратор служебной машины.

18
Печать
Фото: «МВД МЕДИА» (mvdmedia.ru) в Telegram
ПоделитьсяПоделиться

Водителя «Мазды», который на большой скорости уходил от дорожных инспекторов в Московском районе в минувшую субботу, в прошлому году 17 раз привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД. Об этом 14 февраля сообщает пресс-служба МВД. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ (управление ТС в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию), он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

МВД показывает видеозапись погони и самой аварии.

«МВД МЕДИА» (mvdmedia.ru) в Telegram

После аварии с участием иномарки и полицейского экипажа, попытавшегося перекрыть движение лихачу, 30-летнего нарушителя доставили в территориальный отдел, где в его отношении составили шесть административных протоколов. Известно, что ранее его уже лишали прав за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения.

Между тем на вопрос правоохранителей о том, совершал ли он подобные преступления ранее, мужчина уверенно отвечает: «Нет». По его словам, во время погони он ехал со скоростью 40–50 км/ч, а требованиям инспекторов об остановке не внял, поскольку не увидел их.

«Фонтанка» писала, что ночью 12 февраля в начале Витебского проспекта мимо сотрудников ДПС промчалась «Мазда», правоохранители бросились в погоню, после чего на помощь пришли и другие автомобили дорожно-патрульной службы. Один из них решил остановить мужчину на перекрестке улиц Фрунзе и Варшавской — удалось, в него и въехал водитель «Мазды».

В результате аварии пострадали как инспектор ДПС, так и нарушитель. У полицейского медики диагностировали сотрясение головного мозга и после осмотра отпустили домой. У водителя иномарки зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и сильное алкогольное опьянение.

Фото: «МВД МЕДИА» (mvdmedia.ru) в Telegram

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (18)

265076323
Чебурек
Static
ДПС теперь такая редкость на дорогах.
karbofos
Экипаж машины, преградивший дорогу - МОЛОДЦЫ!
Наградить обоих!
Не побоялись удара, не стали плестись за нарушителем сзади, не стали подставлять под удар машины обычных граждан.

Действия экипажа, догонявшего нарушителя, вызывают ... в лучшем случае улыбку.
Зачем бежать к машине нарушителя вдвоем, вытаскивать его, рисковать своими жизнями? Он может быть вооружен чем угодно и готов на что угодно.
Хочется посоветовать руководителям российского ГИБДД посмотреть правила и действия заокеанских дорожных копов при задержании на дороге.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний