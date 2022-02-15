На «Оскаре» объявят лучший фильм по мнению зрителей. Голосование пройдет в Интернете

Киноакадемия запустила зрительское голосование за любимый фильм. С 14 февраля совершеннолетние жители США могут проголосовать на специальном сайте или в «Твиттере» за любимый фильм. Выбрать можно любое кино из списка, фильм должен быть выпущен в 2021 году и соответствовать критериям «Оскара», независимо от того, был ли он номинирован на кинопремию. Фанатское голосование продлится до 3 марта.
Победителя объявят во время трансляции награждения «Оскара» 27 марта. Организаторы отмечают, что фильм, набравший самое большое количество зрительских голосов, не получит официальную номинацию на «Оскар», но фанатское голосование даст возможность киноманам отметить фильм, который незаслуженно, по их мнению, проигнорировало профессиональное жюри.
Киноакадемия планировала ввести зрительскую номинацию еще в 2019 году, чтобы повысить вовлеченность аудитории, но тогда некоторые члены жюри восприняли эту идеи в штыки.
Ранее «Фонтанка» сообщала, что американская киноакадемия 8 февраля назвала номинантов на «Оскар». На награду претендует отечественный мультфильм «Боксбалет». Больше всего номинаций — 12 — получил фильм «Власть пса», его сняла новозеландская режиссер Джейн Кэмпион с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли.