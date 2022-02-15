На «Оскаре» объявят лучший фильм по мнению зрителей. Голосование пройдет в Интернете

Киноакадемия запустила зрительское голосование за любимый фильм. С 14 февраля совершеннолетние жители США могут проголосовать на специальном сайте или в «Твиттере» за любимый фильм. Выбрать можно любое кино из списка, фильм должен быть выпущен в 2021 году и соответствовать критериям «Оскара», независимо от того, был ли он номинирован на кинопремию. Фанатское голосование продлится до 3 марта.



Победителя объявят во время трансляции награждения «Оскара» 27 марта. Организаторы отмечают, что фильм, набравший самое большое количество зрительских голосов, не получит официальную номинацию на «Оскар», но фанатское голосование даст возможность киноманам отметить фильм, который незаслуженно, по их мнению, проигнорировало профессиональное жюри.

