Больше 10 метров. На Васильевском острове выросла сосулька-рекордсмен

Жители Васильевского острова и случайные горожане проходят мимо дома 7 на 26-й линии, почти невольно поднимая голову. В глаза бросается гигантская сосулька, любовно выращенная петербургскими морозами.

На ледяной прирост к строению 15 февраля обратила внимание и читательница «Фонтанки» Анастасия. Судя по фотографии, длина «сталактита» превышает десять метров. Приросший к водостоку, он опускается на четыре этажа.



14 февраля напротив Гостиного двора сосулька упала на 69-летнюю пенсионерку и разбила ей висок. Женщину госпитализировали. За зиму петербургские прокуроры внесли почти 50 представлений ответственным за травмы горожан из-за сосулек и гололедицы.