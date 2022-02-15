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Больше 10 метров. На Васильевском острове выросла сосулька-рекордсмен

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Жители Васильевского острова и случайные горожане проходят мимо дома 7 на 26-й линии, почти невольно поднимая голову. В глаза бросается гигантская сосулька, любовно выращенная петербургскими морозами.

автор фото читательница «Фонтанки» Анастасия
автор фото читательница «Фонтанки» Анастасия
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На ледяной прирост к строению 15 февраля обратила внимание и читательница «Фонтанки» Анастасия. Судя по фотографии, длина «сталактита» превышает десять метров. Приросший к водостоку, он опускается на четыре этажа.

14 февраля напротив Гостиного двора сосулька упала на 69-летнюю пенсионерку и разбила ей висок. Женщину госпитализировали. За зиму петербургские прокуроры внесли почти 50 представлений ответственным за травмы горожан из-за сосулек и гололедицы.

автор фото читательница «Фонтанки» Анастасия
автор фото читательница «Фонтанки» Анастасия

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Комментарии (1)

ДуремарСПб.
Сбеглов бери у Вальки Матвиенко лазер-мазер и давай сосули убивай,восьмой .
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