В центре Петербурга глыба льда упала на пенсионерку. Пострадавшую увезли с окровавленным виском

Как передаёт корреспондент «Фонтанки» 14 февраля, двое прохожих оказали помощь пострадавшей от падения наледи с крыши 24\1 дома на Садовой улице.

Внушительных размеров глыба льда задела прохожую по касательной. У 69-летней пенсионерки кровоточил висок. На место вызвали скорую. Врачи приняли решение о госпитализации. Пострадавшую увезли в Мариинскую больницу. На место оперативно прибыли тракторы, которые зачистили территорию.

Накануне после падения снежной шапки с крыши на Петроградской стороне женщина обратилась за медицинской помощью.