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В центре Петербурга глыба льда упала на пенсионерку. Пострадавшую увезли с окровавленным виском

Ещё одна петербурженка пострадала от плохо вычищенной крыши. Сосулька упала на пенсионерку напротив Гостиного двора.

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Как передаёт корреспондент «Фонтанки» 14 февраля, двое прохожих оказали помощь пострадавшей от падения наледи с крыши 24\1 дома на Садовой улице.

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Внушительных размеров глыба льда задела прохожую по касательной. У 69-летней пенсионерки кровоточил висок. На место вызвали скорую. Врачи приняли решение о госпитализации. Пострадавшую увезли в Мариинскую больницу. На место оперативно прибыли тракторы, которые зачистили территорию.

Накануне после падения снежной шапки с крыши на Петроградской стороне женщина обратилась за медицинской помощью.

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Комментарии (7)

Old_Man
И ведь никто не пожелал пенсионерке поскорее поправиться((((( эх люди люди...
4eJIoBeK
Удивительные дела, есть пострадавшие, но нет ответственных лиц.
Как деньги получать и собирать налоги, орут что они власть и отвечают. А как случается вот такое, то ответственных сразу нет и территория ничья и вооьще я не я.
Денеб
Город без хозяина......Город не для жизни..... Особенно зимой, когда вообще ад.....
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