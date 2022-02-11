После падения снежной шапки на Большом проспекте женщина обратилась за медпомощью

Петербурженка вызвала скорую после падения снежной шапки в Петроградском районе. Хотя наледь и упала рядом.



Женщина с ребенком двух лет шла по Большому проспекту накануне около 18:20, как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе администрации Петроградского района. В районе 33-го дома рядом с ними упала снежная шапка.



Ни женщина, ни её ребенок не пострадали. Однако, пройдя метров десять от места падения, женщина почувствовала боль в шее и решила вызвать скорую.



«В результате обследования медицинская помощь не потребовалась. Претензий к УК нет», — отметили в администрации.

