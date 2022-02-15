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В СПб смягчат ковидные ограничения

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Почти 250 детских ковидных коек в больнице Филатова перепрофилировали обратно

Это связано со снижением числа несовершеннолетних петербуржцев, заболевших коронавирусом.

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В Детской городской больнице № 5 имени Филатова обратно перепрофилировали 249 инфекционных коек на фоне снижения госпитализаций детей с коронавирусом. Сейчас в Петербурге развернуто 769 мест для несовершеннолетних с COVID-19 и пневмониями, рассказали в городском комитете по здравоохранению 15 февраля.

Ранее стало известно, что число ребят, которые поправляются после ковида, вдвое превышает количество заболевающих. Тенденция сохраняется на протяжении нескольких дней.

Так, среди школьников за последние сутки выздоровело втрое больше, чем ушло на больничный с положительным тестом. В детских стационарах свободны уже 43 процента инфекционных коек.

«Фонтанка» писала, что с понедельника в Петербурге отменили все ковид-ограничения для несовершеннолетних, которые были введены в конце января. Учеников 7–11 классов переводили на дистанционное обучение, также всем несовершеннолетним запрещали посещать театры, кинотеатры, музеи и спортивные объекты.

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