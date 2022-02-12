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В Петербурге больше не планируют перепрофилировать стационары под коронавирус

Развернутого числа коек для больных с коронавирусом в Петербурге достаточно и больше не требуется. А в ближайшее время начнется процесс обратного перепрофилирования по детским койкам, анонсировал глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

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«Уровень госпитализаций всегда растет отсроченно после роста уровня числа больных на амбулаторном лечении. Пока развернутого числа коек — 10 039 — считаем достаточным и не планируем перепрофилировать новые стационары. По детским стационарам число свободных коек уже превысило показатель 36%. На следующей неделе планируем вернуть к нормальной работе хирургический корпус Детской клинической больницы им. Н. Ф. Филатова», — написал Лисовец 12 февраля на своей странице «ВКонтакте».

Как писала «Фонтанка», детскую заболеваемость в Петербурге помогла побороть дистанционная учеба. За время удаленки число пациентов среди детей уменьшилось в 1,5 раза. Продлевать ограничения для школьников не планируется.

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Комментарии (1)

260569221
Да, да, да…
А когда наступит шестая или двадцать шестая волна, то тогда что он скажет?? Включит заднюю?
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