В Петербурге больше не планируют перепрофилировать стационары под коронавирус

«Уровень госпитализаций всегда растет отсроченно после роста уровня числа больных на амбулаторном лечении. Пока развернутого числа коек — 10 039 — считаем достаточным и не планируем перепрофилировать новые стационары. По детским стационарам число свободных коек уже превысило показатель 36%. На следующей неделе планируем вернуть к нормальной работе хирургический корпус Детской клинической больницы им. Н. Ф. Филатова», — написал Лисовец 12 февраля на своей странице «ВКонтакте».



Как писала «Фонтанка», детскую заболеваемость в Петербурге помогла побороть дистанционная учеба. За время удаленки число пациентов среди детей уменьшилось в 1,5 раза. Продлевать ограничения для школьников не планируется.

