В Петербурге сняли ограничения для несовершеннолетних. Эрмитаж зовет на бесплатный четверг

В Петербурге с 14 февраля закончили действовать ограничения для несовершеннолетних посетителей на посещение музеев, театров, спортивных секций, внеклассных занятий и общепита.



Эрмитаж одним из первых городских музеев разместил объявление, что с 15 февраля (по понедельникам музей не работает) ждет у себя молодежь и детей.



В музее напомнили, что каждый третий четверг месяца дети до 18 лет и студенты могут посетить Эрмитаж бесплатно. В феврале этот день приходится на 17 февраля — день празднования 170-летия Нового Эрмитажа. Билеты можно забронировать на сайте Эрмитажа.

