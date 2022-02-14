В Петербурге сняли ограничения для несовершеннолетних. Эрмитаж зовет на бесплатный четверг

В Петербурге с 14 февраля закончили действовать ограничения для несовершеннолетних посетителей на посещение музеев, театров, спортивных секций, внеклассных занятий и общепита.
Эрмитаж одним из первых городских музеев разместил объявление, что с 15 февраля (по понедельникам музей не работает) ждет у себя молодежь и детей.
В музее напомнили, что каждый третий четверг месяца дети до 18 лет и студенты могут посетить Эрмитаж бесплатно. В феврале этот день приходится на 17 февраля — день празднования 170-летия Нового Эрмитажа. Билеты можно забронировать на сайте Эрмитажа.
Как сообщала «Фонтанка», ограничения, направленные на борьбу с COVID-19, вступили в силу в Петербурге с 28 января. 7–11-е классы перевели на дистанционное обучение, также всем несовершеннолетним запретили посещать театры, кинотеатры, музеи, спортивные объекты.
Ранее противники QR-кодов устроили скандал во входной зоне Эрмитажа. Участники акции публично высказывались против вакцинации, пытались распространять листовки и агитировать петербуржцев, пришедших за искусством.