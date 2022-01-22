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«Вас, шмоней, сейчас всех раскидаем отсюда». Противники QR-кодов попытались взять Зимний штурмом

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В Эрмитаж днём 22 января явился «Народный контроль». Так себя называет группа людей, которые выступают против введения QR-кодов на фоне распространения коронавируса. Посетители, по словам администрации музея, устроили скандал во входной зоне.

«Во входной зоне Главного музейного комплекса они длительное время мешали другим посетителям и сотрудникам музея, вели себя крайне некультурно: кричали и нецензурно выражались, оскорбляли сотрудников», — говорится в сообщении Эрмитажа.

Участники акции публично высказывались против вакцинации, пытались распространять листовки и агитировать петербуржцев, пришедших за искусством. По заявлению администрации, скандалисты не пытались попасть в музей, они просто выбрали его местом для своей акции, снимая процесс на видео.

«Сотрудники музея пытались разъяснить требования и необходимость соблюдения существующих норм, особенно во время резкого ухудшения эпидемиологической ситуации, но безуспешно», — пояснили в Эрмитаже.

«Я народный контроль, понятно? Вас, шмоней, сейчас всех раскидаем отсюда. Народный контроль к вам пришел», — кричала женщина, разворачивая перед девушкой из Росгвардии красные корочки.

В Эрмитаже еще раз обратились ко всем своим посетителям и попросили соблюдать в музее установленные правила.

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Комментарии (9)

264548321
Я уж не знаю, кто из МЕСТНЫХ забыл Эрмитаж посмотреть. С одной стороны конечно я против КУКОДОВ, но с другой...Это уже либо приезжие, либо маразм.
Артист ритуальных услуг
Хорошая методичка. Мне понравилась.
Конспиролог 2077
Шмоней давно надо уже надо поставить на место. Росгвардия - она против народа. Где Аврора? Моряки де? Питер, сколько можно терпеть?..
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