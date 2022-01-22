«Вас, шмоней, сейчас всех раскидаем отсюда». Противники QR-кодов попытались взять Зимний штурмом

В Эрмитаж днём 22 января явился «Народный контроль». Так себя называет группа людей, которые выступают против введения QR-кодов на фоне распространения коронавируса. Посетители, по словам администрации музея, устроили скандал во входной зоне.



«Во входной зоне Главного музейного комплекса они длительное время мешали другим посетителям и сотрудникам музея, вели себя крайне некультурно: кричали и нецензурно выражались, оскорбляли сотрудников», — говорится в сообщении Эрмитажа.

Участники акции публично высказывались против вакцинации, пытались распространять листовки и агитировать петербуржцев, пришедших за искусством. По заявлению администрации, скандалисты не пытались попасть в музей, они просто выбрали его местом для своей акции, снимая процесс на видео.