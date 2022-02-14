«Учитывая напряженную ситуацию». В Эстонии предложили ограничить трансляцию российских ТВ-каналов

Фракция эстонской оппозиционной партии Isamaa («Отечество») внесла в парламент страны законопроект, который предписывает правительству разработать меры «по предотвращению враждебной пропаганды» и ограничить трансляцию в Эстонии российских телеканалов. Об этом в понедельник, 14 февраля, сообщила пресс-служба партии.



«Учитывая напряженную ситуацию с безопасностью и агрессивные действия России, необходимо пересмотреть меры и законодательство в отношении враждебных и подстрекающих к войне телеканалов в Эстонии, — говорится в заявлении председателя партии Isamaa Хелира-Валдора Сеэдера (цитата по РИА Новости). — Мы не можем говорить о свободных СМИ и свободе прессы в случае подконтрольных Кремлю каналов. Это явно пропаганда в интересах России, и ее распространение необходимо ограничить».

