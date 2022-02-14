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«Учитывая напряженную ситуацию». В Эстонии предложили ограничить трансляцию российских ТВ-каналов

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Фракция эстонской оппозиционной партии Isamaa («Отечество») внесла в парламент страны законопроект, который предписывает правительству разработать меры «по предотвращению враждебной пропаганды» и ограничить трансляцию в Эстонии российских телеканалов. Об этом в понедельник, 14 февраля, сообщила пресс-служба партии.

«Учитывая напряженную ситуацию с безопасностью и агрессивные действия России, необходимо пересмотреть меры и законодательство в отношении враждебных и подстрекающих к войне телеканалов в Эстонии, — говорится в заявлении председателя партии Isamaa Хелира-Валдора Сеэдера (цитата по РИА Новости). — Мы не можем говорить о свободных СМИ и свободе прессы в случае подконтрольных Кремлю каналов. Это явно пропаганда в интересах России, и ее распространение необходимо ограничить».

Сеэдер также отметил, что на основе сделанного правительством анализа можно будет решить, «эффективнее ли убрать пропагандистские каналы из базовых пакетов поставщиков услуг или найти какие-нибудь альтернативные меры».

Ранее «Фонтанка» писала, что решение о запрете ретрансляции более десятка российских телеканалов, вещающих на русском языке, также приняли власти Латвии.

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Комментарии (32)

shushu
Первый и РТР - такие каналы, что их вообще можно отключить, особенно сейчас с их истерией по украинским делам, разве что только Олимпиаду показывают.
265055770
Власти Эстонии боятся, что эстонцы из телепередач узнают, что Россия на самом деле не собирается нападать на Украину, вопреки уверениям госдепа?
Pilat
"ШвабодА" слова во всей красе западных демократий :-))))
Как они боятся другого мнения, это даже пожалуй в СССР так не комплексовали перед западными СМИ.
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