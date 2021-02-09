FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-15°C/Завтра: -17
74.26р89.40р
Что запрещено до конца февраляПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
24
Печать

В Латвии запретили ретрансляцию еще 16 телеканалов на русском языке

Власти Латвии запретили ретрансляцию на территории страны еще 16 телеканалов, которые вещают на русском языке. Об этом 9 февраля сообщил в Twitter глава Национального совета Латвии по электронным СМИ (NEPLP) Иварс Аболиньш.

Под запрет, в частности, попали REN TV Baltic, NTV Mir Baltic, Karusel International, «НТВ Сериал», «НТВ Стиль», «НТВ Право», «Киномикс», «Наше новое кино», «Родное кино», «Индийское кино», «Кинокомедия», «Киносерия», «КВН ТВ», «Кухня ТВ», «Бокс ТВ» и HD Life.

В сообщении уточняется, что запрет на ретрансляцию указанных русскоязычных телеканалов вводится для защиты латвийского информационного пространства. «NEPLP будет усиленно проверять все программы в регистре ретранслируемых программ и, если констатирует похожие случаи, будет действовать соответственно», — отметил руководитель Национального совета.

Согласно действующему законодательству прибалтийской страны, для ретрансляции программы представитель владельца СМИ или представители организации должны подать заявку на включение ее в список ретранслируемых на территории Латвии. В NEPLP уточнили, что соответствующих документов от представителей перечисленных телеканалов не получали.

Ранее Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение о запрете на год ретрансляции в республике телеканала «Россия-РТР» из-за обнаруженных в программе «60 минут» «свидетельств разжигания розни». В МИД РФ данный шаг назвали «политическим демаршем» и «попыткой искоренить русскоязычные СМИ и любое инакомыслие в стране».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (24)

265015791
>Под запрет, в частности, попали REN TV Baltic, NTV Mir Baltic, Karusel International, «НТВ Сериал», «НТВ Стиль», «НТВ Право», «Киномикс», «Наше новое кино», «Родное кино», «Индийское кино», «Кинокомедия», «Киносерия», «КВН ТВ», «Кухня ТВ», «Бокс ТВ» и HD Life.
Лет 10, а может и больше не смотрел, телик давно на помойке, по компу есть масса более интересного. Начнут платить за просмотр тогда возможно и посмотрю.
Считаю что от запрета их население только выиграет, будет грамотнее и культурнее.
мухомор
За просмотр карусели в концлагерь.
А за повторное в газовую камеру.
Латыши такие латыши.
baddancer
Похоже, что хозяин приказал, а Латвия, как и Украина просто подчинились. Свободные европейские страны.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний