В Латвии запретили ретрансляцию еще 16 телеканалов на русском языке

Власти Латвии запретили ретрансляцию на территории страны еще 16 телеканалов, которые вещают на русском языке. Об этом 9 февраля сообщил в Twitter глава Национального совета Латвии по электронным СМИ (NEPLP) Иварс Аболиньш.
NEPLP šorīt pieņēma lēmumu izslēgt no Latvijā retranslējamo programmu saraksta 16 programmas, tajā skaitā REN TV Baltic un NTV Mir Baltic.— Ivars Āboliņš (@Ivars_Abolins) February 9, 2021
Lēmums pieņemts, jo nav izdevies iegūt informāciju, ka Latvijā šīs programmas vispār kāds pārstāvētu.
Под запрет, в частности, попали REN TV Baltic, NTV Mir Baltic, Karusel International, «НТВ Сериал», «НТВ Стиль», «НТВ Право», «Киномикс», «Наше новое кино», «Родное кино», «Индийское кино», «Кинокомедия», «Киносерия», «КВН ТВ», «Кухня ТВ», «Бокс ТВ» и HD Life.
В сообщении уточняется, что запрет на ретрансляцию указанных русскоязычных телеканалов вводится для защиты латвийского информационного пространства. «NEPLP будет усиленно проверять все программы в регистре ретранслируемых программ и, если констатирует похожие случаи, будет действовать соответственно», — отметил руководитель Национального совета.
Согласно действующему законодательству прибалтийской страны, для ретрансляции программы представитель владельца СМИ или представители организации должны подать заявку на включение ее в список ретранслируемых на территории Латвии. В NEPLP уточнили, что соответствующих документов от представителей перечисленных телеканалов не получали.
Ранее Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение о запрете на год ретрансляции в республике телеканала «Россия-РТР» из-за обнаруженных в программе «60 минут» «свидетельств разжигания розни». В МИД РФ данный шаг назвали «политическим демаршем» и «попыткой искоренить русскоязычные СМИ и любое инакомыслие в стране».