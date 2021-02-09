В Латвии запретили ретрансляцию еще 16 телеканалов на русском языке

Власти Латвии запретили ретрансляцию на территории страны еще 16 телеканалов, которые вещают на русском языке. Об этом 9 февраля сообщил в Twitter глава Национального совета Латвии по электронным СМИ (NEPLP) Иварс Аболиньш.

В сообщении уточняется, что запрет на ретрансляцию указанных русскоязычных телеканалов вводится для защиты латвийского информационного пространства. «NEPLP будет усиленно проверять все программы в регистре ретранслируемых программ и, если констатирует похожие случаи, будет действовать соответственно», — отметил руководитель Национального совета.

Согласно действующему законодательству прибалтийской страны, для ретрансляции программы представитель владельца СМИ или представители организации должны подать заявку на включение ее в список ретранслируемых на территории Латвии. В NEPLP уточнили, что соответствующих документов от представителей перечисленных телеканалов не получали.



Ранее Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение о запрете на год ретрансляции в республике телеканала «Россия-РТР» из-за обнаруженных в программе «60 минут» «свидетельств разжигания розни». В МИД РФ данный шаг назвали «политическим демаршем» и «попыткой искоренить русскоязычные СМИ и любое инакомыслие в стране».

