«Это вызвано раскаянием». Автор гигантских фекалий на Марсовом поле публично извинился перед Петербургом

Художник Иван Волков извиняется перед петербуржцами за коричневую инсталляцию на Марсовом поле. Написанную им от руки записку «Фонтанке» предоставил адвокат Тимофей Евсеев 14 февраля.

«Это вызвано раскаянием. Он адекватный человек, понимает, что кого-то это могло оскорбить, поэтому принял решение публично принести извинения», — добавил Евсеев. Комментировать ход расследования уголовного дела юрист не стал, сославшись на адвокатскую тайну.



Московский художник Иван Волков стал фигурантом уголовного дела в Петербурге после того, как слепил из снега гигантские фекалии. Скульптуру из снега он выкрасил в коричневый цвет. Творение расценили по 244 статье УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения).

