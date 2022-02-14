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«Это вызвано раскаянием». Автор гигантских фекалий на Марсовом поле публично извинился перед Петербургом

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Художник Иван Волков извиняется перед петербуржцами за коричневую инсталляцию на Марсовом поле. Написанную им от руки записку «Фонтанке» предоставил адвокат Тимофей Евсеев 14 февраля.

Фото: предоставлено Тимофеем Евсеевым
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«Это вызвано раскаянием. Он адекватный человек, понимает, что кого-то это могло оскорбить, поэтому принял решение публично принести извинения», — добавил Евсеев. Комментировать ход расследования уголовного дела юрист не стал, сославшись на адвокатскую тайну.

Московский художник Иван Волков стал фигурантом уголовного дела в Петербурге после того, как слепил из снега гигантские фекалии. Скульптуру из снега он выкрасил в коричневый цвет. Творение расценили по 244 статье УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения).

Мама художника в разговоре с «Фонтанкой» заявила, что её сын никого не хотел обидеть.

Фото: предоставлено Тимофеем Евсеевым

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Комментарии (2)

07A
Насрал на Марсовом поле, а извинился бумажкой? На Дворцовой в день города надо извиняться!
Zheleznyak
Сильно....Интересно кто будет за Петра-1 лысого извинятся....
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