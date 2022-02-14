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«Существующих законодательных актов более чем достаточно». 30 кинематографистов выступили против проекта закона о нравственных ценностях

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Три десятка режиссеров, продюсеров и сценаристов, среди которых — Федор Бондарчук, Алексей Герман-младший, Андрей Звягинцев, Данила Козловский, Александр Роднянский, Александр Сокуров, Сергей Сельянов, Павел Чухрай, — 14 февраля в открытом письме к министру культуры Ольге Любимовой пояснили, почему не считают проект «Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» полезным инструментом в заявленном вопросе.

«Дополнительный контроль, построенный на формальных признаках, приведет российское кино и сериалы к максимальному упрощению, а значит, отвернет от них современного зрителя, который опять, как и 10–15 лет назад, повернется к кинопродукции из-за рубежа, — говорится в их обращении. — Все усилия отрасли и государства по возвращению российского зрителя к российскому контенту, предпринятые за последние годы, будут аннулированы».

Также кинематографисты осудили тот тон, с которым высказывались члены Общественной палаты и авторы проекта о ведущих театральных деятелях России.

«Считаем, что существующих сегодня законодательных актов более чем достаточно для регулирования государственного финансирования сферы культуры, — заключили они. — Существующие институты государственной поддержки нашей отрасли — Министерство культуры, Фонд кино, Институт развития Интернета — обладают экспертизой и всей полнотой принятия решений, необходимыми для осуществления государственного контроля за финансированием российского кино».

Письмо кинематографистов было опубликовано практически одновременно с решением Министерства культуры приостановить обсуждение проекта «Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Напомним, обсуждение проекта в Общественной палате вызвало скандал ввиду резких и неуважительных высказываний в адрес противников документа.

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Комментарии (21)

Ndugu
Перечислили бы собственные достижения в виде названий картин, которые демонстрируют " усилия отрасли и государства по "возвращению российского зрителя к российскому контенту" , и что было бы не возможно при принятии закона об " Основах гос политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей " и введении "доп контроля построенного на формальных признаках"...
Том им не нравится. Говно ваше кино.Можете разные тона вложить в этот тезис. И режиссёры в основном говнюки какие-то, блатные.
А тем редким настоящим художникам и картинам ничего не угрожает и не мешает на пути к зрителю. Ни при жёсткой цензуре в Союзе, ни сейчас.
Modest_5e4ce41f7533b
Может лучше принять закон о понятиях?
Nothing
Понимает, что в первую чеченскую и во вторую Украинцы воевали за них Поэтому аккуратно попросил
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