Что делать с проектами по признанию ДНР и ЛНР, решат голосованием

Вариант постановления об обращении к президенту с вопросом о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик выберут путем голосования. Об этом сообщает 14 февраля председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем канале в Telegram.



По итогам сегодняшнего заседания Госдумы, решение этого вопроса вынесли на очередное пленарное заседание, оно состоится завтра, 15 февраля. Оно будет обсуждаться на альтернативной основе. «Первое — незамедлительно после принятия направляется президенту. Второе — для изучения и отзывов направляется в МИД России и другие правительственные структуры, после чего можно будет вернуться к его рассмотрению», — пишет Володин.