Что делать с проектами по признанию ДНР и ЛНР, решат голосованием

Вариант постановления об обращении к президенту с вопросом о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик выберут путем голосования. Об этом сообщает 14 февраля председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем канале в Telegram.
По итогам сегодняшнего заседания Госдумы, решение этого вопроса вынесли на очередное пленарное заседание, оно состоится завтра, 15 февраля. Оно будет обсуждаться на альтернативной основе. «Первое — незамедлительно после принятия направляется президенту. Второе — для изучения и отзывов направляется в МИД России и другие правительственные структуры, после чего можно будет вернуться к его рассмотрению», — пишет Володин.
Примут тот вариант, который наберет больше всего голосов.
Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит обращение к Путину о признании ДНР и ЛНР в феврале. Обращение по поводу ДНР и ЛНР внесли в Госдуму 19 января. В нем утверждалось, что их признание «обоснованно и морально».
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров напомнил, что для Москвы по минским соглашениям Украина является неделимой.