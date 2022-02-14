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Что делать с проектами по признанию ДНР и ЛНР, решат голосованием

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Вариант постановления об обращении к президенту с вопросом о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик выберут путем голосования. Об этом сообщает 14 февраля председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем канале в Telegram.

По итогам сегодняшнего заседания Госдумы, решение этого вопроса вынесли на очередное пленарное заседание, оно состоится завтра, 15 февраля. Оно будет обсуждаться на альтернативной основе. «Первое — незамедлительно после принятия направляется президенту. Второе — для изучения и отзывов направляется в МИД России и другие правительственные структуры, после чего можно будет вернуться к его рассмотрению», — пишет Володин.

Примут тот вариант, который наберет больше всего голосов.

Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит обращение к Путину о признании ДНР и ЛНР в феврале. Обращение по поводу ДНР и ЛНР внесли в Госдуму 19 января. В нем утверждалось, что их признание «обоснованно и морально».

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров напомнил, что для Москвы по минским соглашениям Украина является неделимой.

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Комментарии (28)

265834405
Принимайте их скорее, и кормите, а то задолбали своим нытьем, по 2 пенсии получать и эрэфскую и украинскую, аесли примут то только российскую, да и бандюков меньше будет, заводы попилили на металлолом, и в рф это же сделают, лучше диверсантов, работать они не хотят, да уже и не могут, пропитые нарики
efela
У них нет когнитивного диссонанса? Персидент призывает блюсти минские соглашения. Если они признают ЛНР и ДНР, минские соглашения - в унитаз.
260559361
Признанием ДНР и ЛНР Москва распишется в собственной беспомощности и в проигрыше Украине карты Минских соглашений. Пока еще у Кремля остается надежда вставить ядовитое веретено в нежное тело красавицы Украины.
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