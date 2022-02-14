Кадыров попросил Зеленского выполнить Минские соглашения во избежание «необратимых последствий»

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой выполнить Минские соглашения. По его словам, сделать это необходимо во избежание «необратимых последствий».



«Неукоснительное выполнение положений, прописанных в этом документе, — первый важнейший шаг в деле политического урегулирования нарастающего противостояния не только между нашими странами, но и в вопросе снижения общей напряженности в глобальном смысле этого слова. В связи с этим Вы, как гарант конституции и безопасности своего народа и государства, просто обязаны сделать все от Вас зависящее для избежания кровопролития и установления мира», — гласит сообщение чеченского лидера, опубликованное в его Telegram-канале 14 февраля.

