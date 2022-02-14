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Кадыров попросил Зеленского выполнить Минские соглашения во избежание «необратимых последствий»

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Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой выполнить Минские соглашения. По его словам, сделать это необходимо во избежание «необратимых последствий».

«Неукоснительное выполнение положений, прописанных в этом документе, — первый важнейший шаг в деле политического урегулирования нарастающего противостояния не только между нашими странами, но и в вопросе снижения общей напряженности в глобальном смысле этого слова. В связи с этим Вы, как гарант конституции и безопасности своего народа и государства, просто обязаны сделать все от Вас зависящее для избежания кровопролития и установления мира», — гласит сообщение чеченского лидера, опубликованное в его Telegram-канале 14 февраля.

Кадыров напомнил, что народы России не хотят войны, а также призвал Зеленского к благоразумию. Вдобавок к этому он упомянул о своей любви к Украине и ее гражданам и отметил, что у русских и украинцев общие история, культура и религия, которым противны «вырожденческие ценности и русофобская истерия» западного мира.

Ранее Министерство иностранных дел РФ призвало россиян следить за сообщениями в связи с ситуацией на Украине. Директор департамента Ситуационно-кризисного центра МИД РФ Юрий Горлач предупредил, что провокации не исключены.

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Комментарии (16)

SNOW
Интересно, сколько слов из своей речи Р. А. Кадыров понимает?
azul
Он себе не хочет порекомендовать исполнять законы России, в которой как бы живет и на деньги которой живет?
Pilat
Я думаю Зеленский теперь точно будут плохо спать.
Если Кадырову дадут поучаствовать в отражении агрессии бандеровцев.
А я думаю ему таки дадут такую возможность.
Зеленскому.... лучше быстро очень быстро, бежать.
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