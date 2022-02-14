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Гельмана* вызвали в Роскомнадзор. Он не использовал маркировку иностранного агента

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Роскомнадзор отправил галеристу Марату Гельману* уведомление о протоколе за отсутствие маркировки иноагента.

«Марат Гельман получил уведомление о составлении в отношении него протокола за отсутствие маркировки иностранного агента (часть 1 статьи 19.34.1 КоАП)», — сообщил 14 февраля в своем Telegram адвокат Павел Чиков.

По его словам, галериста вызвали в надзорное ведомство.

Марат Гельман был признан иноагентом в конце декабря 2021 года. Галерист утверждает, что с марта 2020 года не получает никаких средств из иностранных источников ни напрямую, ни опосредованно. В конце января он подал заявление об исключении из реестра.

*Включен в реестр иностранных агентов Минюста в 2021 году.

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Комментарии (1)

260657101
В смысле вызвали? А Роскомнадзор это вообще кто?
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