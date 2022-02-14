Гельмана* вызвали в Роскомнадзор. Он не использовал маркировку иностранного агента

Роскомнадзор отправил галеристу Марату Гельману* уведомление о протоколе за отсутствие маркировки иноагента.
«Марат Гельман получил уведомление о составлении в отношении него протокола за отсутствие маркировки иностранного агента (часть 1 статьи 19.34.1 КоАП)», — сообщил 14 февраля в своем Telegram адвокат Павел Чиков.
По его словам, галериста вызвали в надзорное ведомство.
Марат Гельман был признан иноагентом в конце декабря 2021 года. Галерист утверждает, что с марта 2020 года не получает никаких средств из иностранных источников ни напрямую, ни опосредованно. В конце января он подал заявление об исключении из реестра.
*Включен в реестр иностранных агентов Минюста в 2021 году.