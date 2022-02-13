Американский самолет-разведчик патрулирует границу ЛНР и ДНР

Судя по данным сайта Flightradar, стратегический разведывательный самолет вооруженных сил США 13 февраля вылетел с авиабазы в Германии и достиг территории Украины, облетев Белоруссию. Затем он дважды пролетел вдоль границ ЛНР и ДНР на высоте около 9500 метров и со скоростью около 750 км/ч и направился на базу.
Boeing RC-135 — один из самых старых типов американских разведывательных самолетов, он принимал участие во всех военных операциях США — от Вьетнама до Югославии и Кувейта. Модификация Boeing RC-135V характерна удлиненным носовым обтекателем с системой разведки связи и большим количеством антенн на нижней поверхности фюзеляжа (16 штук).
Стратегическая разведка американских ВВС проходит на фоне максимального обострения кризиса на Украине. США обвиняют Россию в подготовке к вторжению и даже называют дату — 16 февраля. Российская сторона опровергает эти подозрения.