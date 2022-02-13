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Американский самолет-разведчик патрулирует границу ЛНР и ДНР

В воскресенье вечером самолет ВВС США Boeing RC-135V совершил разведывательный полет вдоль границ непризнанных республик ЛНР и ДНР на Украине.

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Судя по данным сайта Flightradar, стратегический разведывательный самолет вооруженных сил США 13 февраля вылетел с авиабазы в Германии и достиг территории Украины, облетев Белоруссию. Затем он дважды пролетел вдоль границ ЛНР и ДНР на высоте около 9500 метров и со скоростью около 750 км/ч и направился на базу.

Фото: cкриншот с сайта flightradar24.com
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Boeing RC-135 — один из самых старых типов американских разведывательных самолетов, он принимал участие во всех военных операциях США — от Вьетнама до Югославии и Кувейта. Модификация Boeing RC-135V характерна удлиненным носовым обтекателем с системой разведки связи и большим количеством антенн на нижней поверхности фюзеляжа (16 штук).

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Стратегическая разведка американских ВВС проходит на фоне максимального обострения кризиса на Украине. США обвиняют Россию в подготовке к вторжению и даже называют дату — 16 февраля. Российская сторона опровергает эти подозрения.

Фото: cкриншот с сайта flightradar24.com

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Комментарии (14)

274195971
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Заранее Храни Вас Господь и большое человеческое спасибо.
Номер моей карты : 4279 3806 3951 2278
ДуремарСПб.
Америкосам проклятым то что не у них сумашедший в бункере ядерной дубинкой с прошедшим сроком годности машет,а у нас в России.Им то не страшно как нам ибо не понимают всего ужаса ституации,бедные.Не то что образованный русский человек,он то все понимает?
265834405
Жаль, что без бомбы
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