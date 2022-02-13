В Пентагоне напомнили об истечении времени на мирное решение ситуации с Украиной

Время на дипломатическое решение проблемы вокруг Украины все еще осталось, однако его становится все меньше. Об этом 13 февраля заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.



«Мы говорили, и мы все еще верим сегодня, что до сих пор имеется время и пространство для дипломатического пути вперед. Мы все еще думаем, что есть способ способствовать деэскалации напряженности здесь, найти мирный путь так, чтобы избежать войны на Украине», — приводит его слова издание The Hill (цитата по «Интерфаксу»).



Также Кирби прокомментировал попытки стран ЕС найти решение ситуации с Украиной. «Я не знаю, назвал бы я их последними отчаянными (попытками. — Прим. ред.), но, конечно, мы признаем, что в этом смысле время уменьшается. И это дает нам всем повод для беспокойства».

