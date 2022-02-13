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В Пентагоне напомнили об истечении времени на мирное решение ситуации с Украиной

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Время на дипломатическое решение проблемы вокруг Украины все еще осталось, однако его становится все меньше. Об этом 13 февраля заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Мы говорили, и мы все еще верим сегодня, что до сих пор имеется время и пространство для дипломатического пути вперед. Мы все еще думаем, что есть способ способствовать деэскалации напряженности здесь, найти мирный путь так, чтобы избежать войны на Украине», — приводит его слова издание The Hill (цитата по «Интерфаксу»).

Также Кирби прокомментировал попытки стран ЕС найти решение ситуации с Украиной. «Я не знаю, назвал бы я их последними отчаянными (попытками. — Прим. ред.), но, конечно, мы признаем, что в этом смысле время уменьшается. И это дает нам всем повод для беспокойства».

При этом Кирби повторил позицию США, что теперь военные действия на Украине могут начаться в любой день.

Ранее «Фонтанка» писала о заявлении представителя Пентагона, что США не намерены вводить упреждающие санкции против России.

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Комментарии (15)

274195971
Добрый день. Простите за обращение к вам, но больше не вижу выхода из ситуации. Умоляю, помогите, пожалуйста. Оказалась в ситуации, когда длительное время не могу найти работу. Согласна на любые подработки, но ничего не находится. От голода уже почти теряю сознание, так как по несколько дней иногда просто сижу на воде. Ради Бога, одо.лжите, пожалуйста, рублей 100-200 на еду. Как только я найду работу, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
Заранее Храни Вас Господь и большое человеческое спасибо.
Номер моей карты : 4279 3806 3951 2278
Мистер Бин
Время идёт, Запад продолжает сыпать страшилками, а российская армия продолжает нахально дислоцироваться на своей собственной территории и на своё усмотрение. Ну разве это не факт неминуемой агрессии? Для наступления на Донбасс у ВСУ всё готово: и солдатики, и техника, и прозападные СМИ уже заготовили захватывающие репортажи, осталось только отмашку дать. Но ... Эта упрямая Москва никак не идёт на попятную со своим обещанием сорвать блистательный победный киевский марш по непокорным республикам (если Зе на таковой решится). Теперь в Вашингтоне изобрели новый рычаг устрашения - запустили обратный отсчёт: смотри, Россия, и бойся, ведь часики неотвратимо тикают, стрелочка двигается к отметке "Х". Однако, суть дела от этого не поменялась: или Зе осмелится начать конфликт, или Вашингтон назначит новую отметку на часиках. Эту ситуацию мы уже который месяц наблюдаем - разница только в личностях предсказателей даты события и в вариантах направления стрелочек на картах "путинского вторжения".
П33/11-2
нет никакой проблемы "вокруг украины". Есть проблема - непризнание частью украинских олигархов свершившегося в 2014 году факта: ухода другой части украинской олигархии "под крышу" РФ.
Для всего мира это не было бы проблемой, если бы кое-кто не решил решить свои проблемы (кредитного пузыря+необеспеченности доллара+все ускоряющегося отказа от расчётов $ при взаиморасчётах третьих стран &etc.) привычным путём: отстрелом устаревших боеприпасов и мобилизацией экономики+настроений против выдуманного врага.
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